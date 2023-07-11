嘉義縣推399元通勤月票方案 最快年底前可上線
嘉義縣政府推出399元通勤月票，適用105條客運路線、6個台鐵站，範圍涵蓋雲林縣、嘉義市及台南市，非畫位大眾運輸工具都可使用，已向交通部提出計畫案，核定後將與各單位協商，建設軟硬體設備約需3個月，最快將在年底前上線。
嘉義縣通勤月票可搭乘市區客運（含幸福巴士、幸福小黃）、公路客運及台鐵，共有105條公車路線、6個台鐵站，範圍跨境至雲林縣、嘉義市及台南市，台鐵適用區間車，起訖站為大林站至南靖站等非畫位大眾運輸工具。
此外，嘉義縣公車7322路「嘉義-阿里山」、7329路「高鐵嘉義站-阿里山」及員林客運6739路「日月潭-阿里山」因有專屬畫位車次，不在目前月票服務範圍。
翁章梁表示，為落實交通平權及配合行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，399元通勤月票上線後可降低民眾交通支出，預計可讓每位通勤族每月省下超過1000元。
縣府建設處指出，已正式向交通部公路總局提計畫案申請補助，後續將配合核定計畫，與客運業者、票證公司、車機設備商、各大超商及各鄉鎮市公所完成各項軟硬體建置，讓通勤月票盡速上線。
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