嘉義縣推399元通勤月票方案 最快年底前可上線

嘉義縣政府推出399元通勤月票，適用105條客運路線、6個台鐵站，範圍涵蓋雲林縣、嘉義市及台南市，非畫位大眾運輸工具都可使用，已向交通部提出計畫案，核定後將與各單位協商，建設軟硬體設備約需3個月，最快將在年底前上線。

嘉義縣通勤月票可搭乘市區客運（含幸福巴士、幸福小黃）、公路客運及台鐵，共有105條公車路線、6個台鐵站，範圍跨境至雲林縣、嘉義市及台南市，台鐵適用區間車，起訖站為大林站至南靖站等非畫位大眾運輸工具。

此外，嘉義縣公車7322路「嘉義-阿里山」、7329路「高鐵嘉義站-阿里山」及員林客運6739路「日月潭-阿里山」因有專屬畫位車次，不在目前月票服務範圍。

翁章梁表示，為落實交通平權及配合行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，399元通勤月票上線後可降低民眾交通支出，預計可讓每位通勤族每月省下超過1000元。