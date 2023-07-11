觀光重地主要道路竟藏危險 路面坑洞、積水樣樣來

雲林古坑是當地重要觀光鄉鎮，雲212線、縣道149線是通往劍湖山樂園，及華山、華南、桂林等村和嘉義梅山的主要道路，登山客與觀光客絡繹不絕，但最近不少鄉民反映，堪稱門面的要道竟破舊不堪，通行時車輛劇烈搖晃，大雨時還會積水，恐造成遊客不想再來，縣府今會勘後指出，除改善2處路基，也會新設擋土牆等改良排水問題。

古坑鄉腹地廣大，山林相間，步道眾多，尤其近年生態旅遊人氣旺，加上雲林國際咖啡節打出名號，觀光人潮不斷攀升，疫情後商家更是迎來一波經濟潮，不過也因為湧入的人車比以往多，造成位在永光村及桂林村的雲212線部分路段龜裂，甚至標線剝落不清，

另雲149線、雲208線交界路段，路面也多處破損，當地民眾表示，每逢雨季或颱風會發生阻塞及積水情形，往來車輛即便已降速通行，仍須小心翼翼閃避，危險性高。

縣長張麗善勘後表示，雲212線路面改善工程，縣府計畫自籌360萬元改良地質，並進行路基養護專業性評估，規畫改善長約500公尺路段，平均路寬為9至12公尺左右，預計今年底完成。