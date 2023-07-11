嘉義水情樂觀 嘉縣玩水有去處、嘉市噴泉還限制

受惠於近期水庫都有降雨，自來水公司五區管理處對水情審慎樂觀；但嘉義市水情燈號仍為減壓供水黃燈。噴泉、戲水池仍鉛封中，而隔壁嘉義縣竹崎親水公園、東石魚人碼頭、故宮南院等陸續開放戲水，市民期盼隨著水情趨緩，早日解鉛封。

據水利署統計，今天嘉義地區水情燈號維持減壓供水的黃燈。仁義潭水庫，有效蓄水量1378.66萬立方公尺，蓄水率55.5%。蘭潭水庫，有效蓄水量821.90萬立方公尺，蓄水率89.1%。

水公司表示，因應水情燈號，乾旱時期實施第一階段停止供水並予鉛封的對象（含噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等），計嘉義縣5處，嘉義市6處，因水利署尚未變更水情燈號，目前嘉義地區仍屬減壓供水之黃燈，因此該11處暫無配合解除鉛封的規劃期程；至於部份公園或公有觀光地區恢復使用，係因原本就沒有納入水公司鉛封控管，只是由縣市政府自主節水管理。

水公司說明，鉛封的對象是含噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等幾類，但不得影響民眾如廁、洗手等涉及環境衛生使用。

蘭潭音樂噴泉因蓄水量超過8成，本月8日起恢復演出。不過，市區其他噴泉、戲水區還要再等等。