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國民年金保費政府補助50% 加上這條件她年減免1萬多元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供

衛福部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，補助依規定繳費的國民年金保險被保險人50%自付保險費，自今年4月至12月共9個月的保險費用，台南市社會局表示，民眾國保自付額只需繳50%、另50%由政府主動補助，每人最多補助9個月，預計嘉惠全市約26萬6042名國保被保險人。

社會局說明，勞保局在今年5月、7月、9月、11月及明年1月底陸續寄發繳款單，帳單內容顯示被保險人自付額自動減免50%，僅需繳納加碼補助後的每月自付額；被保險人不用提出申請，勞保局會主動比對戶政及相關社會保險資料後，辦理加保及計費作業。以一般身分被保險人為例，每月國保自付保費將由1186元減為593元，9個月累積下來最多可補助5337元，減輕被保險人之保險費負擔。

社會局長盧禹璁提醒，國民年金保險納保對象為年滿25歲到未滿65歲，除本次政府主動協助保費補助50%之外，國民年金保險另針對經濟弱勢的被保險人訂有保費補助機制，被保險人可申請「被保險人所得未達一定標準」保費補助，符合資格者，由政府補助保費55%至70%，配合疫後特別預算補助保費方案，享有雙重補助福利，且65歲後可領取的老年給付也不需擔心因此縮水，大幅減輕繳費壓力，提醒符合資格民眾多加利用。

以西港區55歲的國保被保險人許小姐為例，就業不穩定的許小姐每月家庭平均收入為2萬元，低於現行最低生活費的1.5倍2萬1345元，經由社會局國民年金服務員協助申請 「所得未達一定標準」保費補助資格後，每月保費由原本1186元減半至593元，同時配合疫後特別預算補助保費方案，4月至12月保費每月593元再降至296元，預估一年可省下1萬2千多元保費，保費減免很有感。

社會局提醒，疫後特別預算補助保費優惠最晚須在2025年10月31日前繳納，提醒市民朋友按時繳納保費以累計保險年資，保障自身老年基本經濟安全。若有國民年金相關問題，歡迎撥打台南市政府社會局國民年金服務專線06-2991111轉7965、7966洽詢。

國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供
國民年金保費4月至12月政府補助50% ，台南市社會局提醒按時繳費獲得完整保障。圖／社會局提供

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