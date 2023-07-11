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用創意標語競賽傳遞健康 南市落實健康教育有一套

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦「健康促進創意標語設計比賽」，鹽行國中學生林珈綺（中）的「使用3C要節度 閃閃動人有保固」拿下第1名。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局舉辦「健康促進創意標語設計比賽」，鹽行國中學生林珈綺（中）的「使用3C要節度 閃閃動人有保固」拿下第1名。記者鄭惠仁／翻攝

為普及化健康促進學校議題，讓健康理念落實於生活，台南教育局舉辦「健康促進創意標語設計比賽」，由學生發揮想像力創作標語及插圖。成績揭曉，鹽行國中學生林珈綺的「使用3C要節度、閃閃動人有保固」拿下第1名。

此項比賽以視力保健、健康體位、口腔保健、菸檳防制、全民健保、性教育、藥物濫用防制等議題為主軸，市長黃偉哲表示，教育局推廣校園健康促進教育，提升師生各議題相關的生活技能，進而將正確觀念延伸至家庭，創意標語設計比賽是健體、語文及藝術領域的結合，不但展現學生的創意，也達到教育目的，將正確觀念推廣至家庭及社會中。

教育局長鄭新輝說，隨著疫情趨緩逐步解封，各校送件相當踴躍，本次評選出前3名及佳作共66件優秀作品，每幅作品都是主題鮮明別出心裁，展現學生的健康活力與創意。鹽行國中學生林珈綺的

「使用3C要節度、閃閃動人有保固」，特意把主角人物眼睛繪成玻璃球般的大眼睛，目的是凸顯出眼睛如玻璃球般耀眼，但同時也是脆弱的意象，藉此傳遞視力保健的重要性。而且除了建立護眼正確觀念之外，更要減少3C的使用時間，平時也要多多注意個人的坐姿與培養運動的好習慣，如此才能讓每個人都擁有閃閃動人的視力。

鹽行國中校長林建佑表示，健康促進創意標語設計藉由具創意巧思的簡短標語創作，主題簡明易懂，並能廣泛應用於教學活動中，以達到宣傳健康校園的目的，期待未來校內能有更多的健康促進教學設計結合新課綱素養導向，發展學校健康促進特色，營造更健康、有活力的校園環境。

教育局 台南

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