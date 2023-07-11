黃偉哲看治水 後壁後鎮抽水站引水幹線年底前完成

南市治水加把勁，投入後壁區後鎮抽水站引水幹線應急改善工程，可望今年底前完工，對當地居民生命財產安全更有保障。

台南市長黃偉哲、立委賴惠員、市議員李宗翰、王宣貿等人今上午前往現場，聽取水利局工程簡報。

水利局說明，後壁區竹新里竹圍後聚落及周邊農地地勢較低窪，往往在八掌溪外水位高漲時，內水排除不易，造成區域性淹水災情，2018年0823豪雨期間因逢極端降雨事件，甚至超出堤頂造成竹圍後聚落發生淹水情事，嚴重影響民眾生命財產安全。

為提升治水成效，南市府向水利署爭取前瞻基礎建設計畫，累計核定數已逾1.54億元，2019年7月完成後鎮抽水站新建工程，每秒抽排水達9噸、集水面積達270公頃；2021年9月完成「後鎮抽水站引水幹線工程」，連接低地排水引流至抽水站，新設引流管長度1499公尺。

水利局指出，為徹底解決聚落淹水問題並使後鎮抽水站發揮最大抽排水效能，水利局爭取水利署補助1850萬元及市府挹注300萬元，辦理「後鎮抽水站引水幹線應急改善工程」，新設引流箱涵212公尺，銜接聚落排水引流至抽水站，目前趕工中，預定今年11月完工，期降低竹圍後社區淹水風險。