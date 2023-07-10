北港媽祖66小時短片大賽 10萬元大獎得主出爐

雲林縣北港朝天宮主辦的北港媽祖66小時短片大賽，兩百名參賽拍攝者歷經66個小時辛苦挑戰，朝天宮今天進行作品首映並頒獎。金獎得主「We愛987」團隊興奮地抱走10萬元大獎，朝天宮董事長蔡咏鍀還特別加碼，表揚最佳活動紀錄獎與完賽選手獎，參賽者人人有獎，樂不可支，喊著明年還要再來參賽。

長達66小時的限時限地拍攝，對200名參賽者是極大挑戰，尤其酷熱的七月天。參賽者表示，天熱讓他們曬得紅通通、皮膚脫兩層皮，66小時要完成一支5分鐘短片真的不容易，挑戰腦力極限。

活動工作人員表示，看到參賽者從早忙到晚，拍了一整夜，不僅拼體力耐力，拍攝製作很燒腦，更感吃力，有參賽者還邀請實力派演員王嵐申、林怡珊、黃少谷參加演出，競爭激烈可見一斑。

66小時拚場，所有作品現場放映，朝天宮董事長蔡咏鍀全程觀賞，和參賽者互動、討論作品創作心得。參賽者說，北港媽祖66小時短片大賽很有意義，來自各地的攝影師製作團隊，藉機來一趟北港66小時小旅行、認識媽祖文化、享受小吃美食、探索農產業，還交了不少雲林好朋友，收穫良多，希望明年再來參賽。

北港朝天宮、雲林縣府感謝參賽者，尤其是來自馬來西亞、大陸和澳門的年輕人，大熱天扛著器材，有的上山到古坑，有的下海到口湖，穿梭鄉鎮大街小巷，把最精彩動人的故事，透過影像記錄下來，再透過社群傳播出去，讓世界看見雲林，看見北港媽祖。