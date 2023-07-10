陳冠廷養豬場再爆排廢水？ 嘉義縣府：採水送驗依規定辦理
民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷日前爆發養豬場風波，親上火線回應建立新型密閉水濂高床豬舍，土地加設備合法貸款9280萬元，議員何子凡今再質疑，養豬場排廢水到灌溉溝渠，豬屎惡臭難耐；縣府環保局指出，接獲民眾通報已採水送驗，會依規定辦理並不定期稽查。
永財畜牧場長李竣睿說，7月7日發現汙水溢流管線破裂，下午2點20分主動通報縣府環保局水汙科，並在當天下午4點搶修完畢；另，養豬場是新啟用不久的畜牧場，至今尚未達到排放汙水量體，並未做任何汙水排放，自然不可能有所謂入夜時排放汙水情事。
何子凡說，陳冠廷稱其畜牧場過去是舊式養豬場，現在改建水濂密閉式高床畜舍，擁有先進環保處理設備，但親自走訪卻發現，養豬場邊溝散發豬屎臭味，水面也漂浮有機物質發酵產生的白色泡沫，影響居民生活品質、危害周邊農田果樹，已向環保局舉發盼討公道。
縣府環保局指出，永財畜牧場7月7日下午通報廢水管破裂，合乎3小時內主動通報規定，當天下午接獲民眾反映溝渠遭排放汙水，稽查人員發現場外有豬糞廢水排放，立即採水送驗，場方也連繫技術人員修復管線，後續採驗結果將依規定辦理，並不定期稽查。
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