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陳冠廷養豬場再爆排廢水？ 嘉義縣府：採水送驗依規定辦理

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡質疑民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷的養豬場排廢水，縣府環保局獲報已採水檢驗。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡質疑民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷的養豬場排廢水，縣府環保局獲報已採水檢驗。圖／何子凡提供

民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷日前爆發養豬場風波，親上火線回應建立新型密閉水濂高床豬舍，土地加設備合法貸款9280萬元，議員何子凡今再質疑，養豬場排廢水到灌溉溝渠，豬屎惡臭難耐；縣府環保局指出，接獲民眾通報已採水送驗，會依規定辦理並不定期稽查。

永財畜牧場長李竣睿說，7月7日發現汙水溢流管線破裂，下午2點20分主動通報縣府環保局水汙科，並在當天下午4點搶修完畢；另，養豬場是新啟用不久的畜牧場，至今尚未達到排放汙水量體，並未做任何汙水排放，自然不可能有所謂入夜時排放汙水情事。

何子凡說，陳冠廷稱其畜牧場過去是舊式養豬場，現在改建水濂密閉式高床畜舍，擁有先進環保處理設備，但親自走訪卻發現，養豬場邊溝散發豬屎臭味，水面也漂浮有機物質發酵產生的白色泡沫，影響居民生活品質、危害周邊農田果樹，已向環保局舉發盼討公道。

縣府環保局指出，永財畜牧場7月7日下午通報廢水管破裂，合乎3小時內主動通報規定，當天下午接獲民眾反映溝渠遭排放汙水，稽查人員發現場外有豬糞廢水排放，立即採水送驗，場方也連繫技術人員修復管線，後續採驗結果將依規定辦理，並不定期稽查。

嘉義縣議員何子凡質疑民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷的養豬場排廢水，縣府環保局獲報已採水檢驗。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡質疑民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷的養豬場排廢水，縣府環保局獲報已採水檢驗。圖／何子凡提供

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