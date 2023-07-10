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懷念日前首相安倍晉三 紀念影像展台南免費入場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府7月15日起至8月13日將在東區的耘非凡美術館舉辦安倍晉三紀念影像展。圖／台南市政府提供
台南市政府7月15日起至8月13日將在東區的耘非凡美術館舉辦安倍晉三紀念影像展。圖／台南市政府提供

日本前首相安倍晉三去年7月8日在街頭演說時被刺身亡，上周六逝世滿周年，台南市長黃偉哲今天宣布，7月15日起至8月13日將在東區的耘非凡美術館舉辦安倍晉三紀念影像展，並開放免費入場，歡迎大家一起緬懷紀念這位堅定支持台灣的日本友人。

黃偉哲表示，對於日本、台灣的民眾來講，安倍是大家最好的朋友，不管從私誼、國際關係來看，安倍前首相都會在歷史上留名。這場影像展希望讓安倍前首相的事跡、日常生活，被台南的民眾所看見，所緬懷。

黃偉哲也感謝耘非凡美術館提供合適場地，讓市民朋友得以透過攝影作品看見安倍首相擔任首相期間治理的日本及在國際上對台灣的獨特情感與富有故事的身影。

台南市政府今舉辦安倍晉三紀念影像展記者會，包括專程遠從日本而來的日本前皇室成員梨本宮、日本友好櫻花返鄉會副會長水上逸朗，以及安倍晉三影像展執行委員長王亮雄、台灣櫻花返鄉會理事長蘇麗華、擔任策展人的紀念八田與一文化藝術基金會董事邱貴，日本產經新聞台北支局長矢板明夫，及藝術家廖文良，市議員李啟維等人都到場支持。

展期從7月15日起至8月13日止，將展出多名產經新聞的攝影記者，長年追隨安倍晉三所拍攝，最具代表性的100多張經典作品，並有安倍的秘書和親友所提供珍藏照片。台南與台北場展覽最大不同在於台南場結合了台日畫家聯展，包括以八田與一為主題的畫作，以及來自安倍故鄉山口縣的畫家作品。另外知名旅日畫家姚旭燈特為此展創作主題畫作，也將於台南場首度亮相。

日本 安倍晉三

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