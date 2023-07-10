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雲林口湖反建光電升壓站 張麗善允邀能源局會勘

中央社／ 雲林縣10日電

雲林口湖鄉反變電站自救會6月底至縣議會遞請願書，希望阻止光電公司在謝厝村、湖東村興建升壓站，今天到雲林縣府遞陳情書，縣長張麗善允諾將邀經濟部能源局現勘解決問題。

口湖鄉反變電站自救會6月26日至縣議會遞請願書，當時張麗善說，縣府已6次函文主管單位經濟部能源局，釐清村民的疑慮。口湖鄉反變電站自救會今天到雲林縣府遞陳情書，盼雲林縣府依法終止光電公司開發。

張麗善接下陳情書，並允諾會將自救會的意見轉達給能源局。

雲林縣建設處說，縣府已請能源局研議成立在地工作站或辦公室，針對民眾反映事項及時處理，同時建請能源局在口湖鄉謝厝村升壓站案場主持召開協調會議，確定日期後通知業者及自救會，雙方到場協調並達成共識。

口湖鄉反變電站自救會長蘇東明、謝厝村長謝依芩等近百人今天在雲林縣府前高舉旗幟，上面寫著「守護水源、程序造假、全案撤回」等字。

蘇東明等人指出，升壓站的位置離拔仔腳淨水廠、村落只有10多公尺，憂心水質受污染及危及村民健康，因此村民反對設置升壓站，業者僅回應變電站零污染，甚至居民發起陳抗後，業者卻向居民提出恐嚇、強制罪及檢舉懸掛抗議布條違法等，引起居民懼怕。

蘇東明表示，多次陳情沒有下文，所以今天再到縣府陳情；他強調，業者以甲地開會，乙地蓋光電方式召開說明會，之後申請增設升壓站未依規定辦說明會，縣府同意的土地與籌設許可的土地不同，要求縣府廢棄同意函、撤銷升壓站的容許使用，並函請經濟部撤銷籌設許可。

口湖鄉 自救會 雲林

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