口湖鄉民不滿光電升壓站設置 三度到雲林縣府陳情

綠能業者睿日光電將在雲林縣口湖鄉謝厝村興建太陽能案場升壓站，居民不滿業者在甲地開會、乙地蓋光電，且在居民發起抗議行動後，向居民提告恐嚇、強制、侵入私人土地等罪，今天再度到縣府陳情，要求縣府廢止業者的同意函、土地容許使用，縣長張麗善接下陳情書，允諾將邀經濟部能源局現勘，協助村民解決問題。

睿日光電公司協理賴冠合表示，公司尊重自救會表達訴求，但因為該處目前已在施工，居民直接闖入工地內，若發生危險後果難以承擔，且自救會的訴求也不該侵犯到他人，所以才會提告，至少工地圍籬內是私人土地不該闖入，針對該案公司都是依法申請並取得能源局許可，也願意與居民溝通、了解訴求，但先前被自救會拒絕溝通，非常無奈。

口湖鄉反變電自救會今天在縣議員蔡孟真陪同下到縣府陳情，自救會長蘇東明說，這是第三次到縣府陳情，睿日光電業者不僅沒有在謝厝村辦過說明會，在居民發起抗議行動後，業者竟因居民將車停在旁邊或靠近，就提告恐嚇、強制、侵入私人土地之罪，讓居民備感威脅。

自救會副會長羅清水說，該案縣府的同意函地號與經濟部核發的籌設許可地號不同，若未取得雲林縣政府的同意就核發籌設許可，應屬違法，且業者在甲地開會、乙地蓋光電，加上升壓站位址鄰近淨水廠，不僅有危害健康之虞，也可能影響農漁業發展。

自救會要求縣府應廢止同意函並函請經濟部撤銷籌設許可，張麗善表示，雲林為農業大縣從事農業者有58%，過度施作地面型太陽能光電版，是否會造成熱島效應，產生缺水、缺雨等問題，中央相關部會應做確實研究向民眾說明，並表示將把自救會的意見轉達給能源局。

縣政府建設處表示，針對能源局核准興建升壓站及設置光電常造成地方民眾陳抗部分，縣府已請能源局研議成立在地工作站或辦公室，針對民眾反映事項及時處理，並強調能源發展政策應秉持維護農漁發展、保障農漁民權益及尊重當地生態環境的條件下推動。