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台南登革熱延燒到人口最多的永康 至少7里都出現病例

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
馬桶裡也會藏蚊子幼蟲，台南市登革熱疫情延燒，防治人員在家戶裡的馬桶內找到病媒蚊孳生源。圖／衛生局提供
馬桶裡也會藏蚊子幼蟲，台南市登革熱疫情延燒，防治人員在家戶裡的馬桶內找到病媒蚊孳生源。圖／衛生局提供

台南市登革熱疫情延燒到全市人口最多的永康區，今天新增22例病例中，永康區就有7例，最早發現病例的五王里周邊至少7個里都出現病例，而且還有不明傳染源的病例，市府全力投入人力物力，擔心疫情如果在永康爆開來，後果嚴重，即日起到13日在永康崑山里活動中心新設篩檢站，希望揪出社區裡隱藏的病例。

防治中心表示，台南市截至今天下午3點經疾病管制署檢驗確診22例登革熱病例，累積為267例，其中仁德區新增9例、永康區7例、東區3例、北區、安南區及歸仁區各新增1例，年齡介於5歲至84歲，15例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現，其中19例經疫情調查後皆與仁德、東區及永康高風險區有關連性，其餘3例尚在疫調中，還沒有確定感染源。

台南市登革熱疫情上個月在仁德區成功里爆發後，仁德與東區交界處多個里都有病例，但到目前為止，該熱區的疫情獲得控制，病例集中在仁德區的成功里、仁和里與東區的東智里、大智里，其他地區雖然也有零星病例，但總括來說，疫情並未多點爆發，但是永康區在短短不到一周裡，累積病例已達到23例，同時包括五王里及周邊的六合、大橋、崑王、三合、南灣與復華里等，都有病例傳出，同時還有找不到感染源的病例出現，疫情有一觸即發的態勢，讓防疫人員都提心吊膽。

防治中心表示，根據統計，7月5日至7月9日共調查全市1萬8301戶，查到積水容器2009個、陽性容器62個，顯現積水容器仍然無處不在，未及時倒除就有病媒蚊，有病媒蚊就有染病的風險，目前已開立112張舉發通知書，並完成裁處15張，其中違規的陽性容器態樣以桶、缸、甕、盆為大宗(佔43%)，其次為花瓶、花盆(佔13%)及各式底盤(佔5%)等。

防治中心提醒，近期強力孳清發現，民眾家戶內查獲陽性的容器，主要是水生植栽、水桶、廢棄或不常使用的馬桶、浴缸等，根據統計，70%的埃及斑蚊喜歡棲息於室內陰暗處，容易於上述容器產卵孳生孑孓，大幅提高登革熱傳播風險。

為能積極找出潛在病例，中心持續設置擴大採檢站，即日起到7月16日，在仁德區成功里活動中心(成功里保華路245號)，早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。永康區7月11日至7月13日擴採站地點位於崑山里活動中心(崑山街222巷11號)，時間早上8:30至11:30；下午2:00至晚上8:00。

疫情 登革熱 東區

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