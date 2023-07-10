南市九六新村都更核定實施 促進公宅及公設開闢
台南市府配合中央推動國有土地資產活化，北區九六新村都市更新計畫今天核定實施。市長黃偉哲說，市府將透過後續招商有效促進閒置土地活化利用，以提升都市環境品質並落實居住正義。地方居民認為，隨著鐵路地下化，更多藩籬不見，有利地方發展。
台南市都發局長徐中強表示，九六新村都市更新計畫基地鄰接和緯路一段、鄰近延平國中、台南二中等各級學校，交通便捷、區位良好，都更地區面積約為4.82公頃，其中劃定約1.92公頃住宅區更新單元，優先辦理都市更新招商作業，另規範未來實施者優先捐贈公益設施及都市更新基金，以利開闢約250戶公宅、道路、公園兼兒童遊樂場及停車場用地等公共設施。
市府將透過都市更新計畫作為上位指導規範，並藉由後續實施都市更新加速地區發展，同時積極透過都更容積獎勵取得台南公宅方式，增加台南市公宅供給，達到穩定住宅市場供需平衡，以及安定民眾居住權益，創造市民、公部門與投資者多贏效益。
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