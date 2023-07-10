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嘉義蚵產業大升級 補助建立剖蚵冷氣房、產銷履歷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義蚵產業大升級，縣府補助建立產銷履歷、剖蚵冷氣房今開放申請。記者黃于凡／翻攝
嘉義蚵產業大升級，縣府補助建立產銷履歷、剖蚵冷氣房今開放申請。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣縣府今年辦蚵產業提升計畫，遴選建置剖蚵示範場域，也提供剖蚵場域保鮮改善、產地標示設備、水產品溯源條碼申請等補助，今起開放受理申請，7月14、21日將分別在東石先天宮及布袋嘉義區漁會舉辦說明會，歡迎民眾踴躍參加。

嘉義區漁會表示，剖蚵場域衛生保鮮改善計畫補助今起開放申請，預計補助30戶剖蚵場域，如超過30戶以上以抽籤方式辦理，一般設備補助上限10萬元，包括剖蚵桌、冷氣、冰箱及蚵肉盛装保冷桶等，申請至8月10日止。

嘉義縣牡蠣養殖總戶數約600戶，是嘉義沿海重要經濟產業，年產量達8500公噸全台居冠，養蚵、剖蚵、串蚵、小吃餐廳、蚵田觀光等產業結構，維繫漁村經濟重要命脈，鑑於越南進口蚵便宜傾銷，縣府近年積極推動蚵產業升級。

縣府農業處指出，去年起開辦蚵產業提升計畫，輔導建立溯源並改善剖蚵環境，共150戶導入溯源體系，包括產銷履歷29戶、生產追溯121戶，同時設立5處剖蚵示範場域，今年將辦理，盼再新增100戶以上加入溯源體系，並設立更多剖蚵示範場域。

漁業處科長張建成說，嘉義蚵農年齡大多偏長，老一輩的漁民對導入溯源體系的意願低，主要原因是不會電腦及網路、不理解溯源制度、產品貼標麻煩、販運商沒有要求等，因此實務上不易推動，將派員下鄉或到府協助申請，提高申請意願。

除了建立產銷履歷外，縣府也提供標籤機及束口機補助計畫，協助業者溯源標示及增進牡蠣品質，與進口越南蚵做市場區隔，同時方便消費者辨別；另，建立剖蚵示範區，新的剖蚵場域有冷氣可吹，即能避免人員中暑，也能為蚵仔低溫保鮮。

嘉義 產銷履歷 冷氣

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