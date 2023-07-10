南部縣市登革熱疫情升溫 嘉市孳生源清潔週啟動

近期南部縣市登革熱疫情升溫，台南已逾200例，鄰近縣市嘉義市政府今天起啟動「登革熱孳生源清潔週」，衛生局等單位走入社區，籲民眾清除家戶內外積水容器，做好防蚊措施。

近期台南、雲林、高雄和屏東等南部縣市發生登革熱本土病例，其中台南已逾200例，嘉義市面臨上下夾攻危機。嘉義市長黃敏惠日前召開跨局處登革熱防治會議，宣布今天起至16日為嘉義市「登革熱孳生源清潔週」，籲請民眾一起動手「巡、倒、清、刷」，消除登革熱病媒蚊。

嘉義市衛生局長廖育瑋、環保局長李佳禾及多名里長今天帶領防疫志工走入社區，宣導民眾共同清除家戶內外積水容器，做好防蚊措施，對於登革熱疫情保持高度警覺。

廖育瑋表示，登革熱是藉由病媒蚊傳播，預防勝於治療，徹底清除病媒蚊孳生源是防治登革熱的不二法門，孳生源清除工作需要市民配合，養成「巡、倒、清、刷」的好習慣，可以阻斷登革熱病毒的傳播。

李佳禾籲請市民，周遭如有暫時不使用的器具，應倒置避免積水；清除家中廢棄容器；菜園中貯水容器應加蓋或加裝紗網；使用中的花瓶、花盆底盤、水桶等容器，至少1週換水1次，並將內壁洗刷乾淨；地下室若有積水需盡快抽乾，以上是民眾容易忽略的地方。

廖育瑋呼籲市民，若出現發燒、頭痛、眼窩痛、出疹、肌肉痛、關節痛等登革熱症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史，以利醫療院所即時診治及通報，即時採取防治措施，避免疫情擴大。