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社會住宅麥寮好室計畫啟動 預計116年12月完工

中央社／ 雲林縣10日電

民進黨立委蘇治芬與內政部政務次長花敬群今天在雲林縣麥寮體育館宣布啟動麥寮好室計畫，交通方便、生活機能佳，共有100戶，預計116年12月完工。

蘇治芬與花敬群今天在雲林縣麥寮體育館宣布啟動麥寮好室計畫，雲林縣議員顏嘉葦、許留賓、蔡永富等人參加啟動麥寮好室盛會，期待中央政府能支持更多的社會住宅

蘇治芬表示，麥寮鄉人口持續增加，公共建設的需求也日益迫切，住的問題是最基本的，麥寮好室就是給大家有個好窩，希望年輕人幸福成家。

除了爭取社會住宅在麥寮落地，蘇治芬說，民進黨政府除了修正平均地權條例，副總統賴清德也宣示增加青安住宅優惠貸款，就是希望年輕人不但可以立業、也可成家生子，希望海線經濟的發展，可以減少其他鄉鎮人口的外移，提升生育率及留住年輕人。

花敬群指出，雲林縣除了即將啟動的麥寮好室100戶，斗六和虎尾的505戶社會住宅興建中，社會住宅也同時結合托老、托幼的社會政策，強化社會住宅的多元社會功能。

花敬群認為，社會住宅如只是單純的住宅就失去社會及國家政策的意義，現在社會住宅也都融入綠能、減碳、永續的要素，引領和實踐國家政策。

花敬群強調，社會住宅也是都市更新、都市發展的政策工具，只要社會有共識，政府就會全力以赴，增加社會發展的契機。

麥寮好室近麥寮國小、麥寮城鄉運動公園、麥寮鄉公所，生活機能佳、交通方便，麥寮好室規劃地上5層、地下1層，共100戶，預計116年12月完成。

社會住宅 花敬群 雲林

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