受不了連日飆高溫！台南香瓜曬傷 瓜農欲哭無淚

台南仁德、歸仁區種植香瓜面積超過百公頃，農民每年能夠收成3季。不過近半個月來，有瓜農發現因近日高溫影響加上日照光太強烈，導致瓜田近一半香瓜曬傷。相較於第一期收成量，第二期至少損失一半，讓農民欲哭無淚。

瓜農石森財表示，可能因先前時常下雨導致瓜果敗根，近日又艷陽高照，兩者交叉影響下，導致香瓜藤葉傾倒甚至枯萎，尤其香瓜較怕陽光強烈照射，沒有葉子遮陽的情況下，讓瓜果曬傷得更嚴重。他種植近10公頃香瓜，也近一半受到損傷。他還說，歸仁區種植的朋友情況更糟，不只藤葉開始枯黃，連瓜果也長不大。

蔡姓瓜農說，自己種植近4公頃的香瓜。第一期收成近3萬公斤，不過第二期發現瓜果曬傷嚴重，採收後只能忍痛倒掉。損失接近一半，她無奈說「如果有第一期的一半以上就要笑了」。