可以游泳了！大林鎮公所攜手大林國中 免費開放游泳池
嘉義縣大林鎮立游泳池2019年起暫停營運，設備老舊毀損荒廢至今，委外廠商評估不合經營效益，鎮長許有疆與大林國中協商，以專案補助方式，委託大林國中辦理大林鎮游泳運動業務，今起開放校內游泳池讓民眾免費使用，也規畫鎮立游泳池活化轉型。
大林鎮民每到夏天，總會望著大林火車站對面的游泳池感嘆，明明鎮上蓋了一座游泳池，卻無法進去游泳，天氣很熱希望有地方帶小孩玩水，但游泳池維護管理不易，面對連年虧損的游泳池，廠商承包意願根本不高。
許有疆說，大林鎮立游泳池年久失修、多項設備老舊、損壞，之前委外廠商考量經營管理難度高，不符成本效益而退場，先協商使用大林國中游泳池，再規畫將鎮立游泳池活化轉型，轉型為親子共融、健身休閒場域，打造更多元的運動空間。
大林鎮公所指出，為讓鎮立游泳池活化轉型，也顧及民眾使用游泳池權益，公所所以專案補助大林國中營運鎮立游泳池成本，也與大林國中協商，讓民眾使用大林國中游泳池，今起可攜帶身分證，到大林國中游泳池免費游泳。
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