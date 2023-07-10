雲林登革熱確診+4 桐花公園活動史最多關閉到月底

雲林縣昨天又新增4例登革熱確診病例，累計全縣已有19例，其中3例位於古坑、一例位於斗六，因多數病例都有荷苞村活動史，衛生局將於今天至14日在古坑荷苞村活動中心、古坑衛生所持續開設快篩站，並依疫情指揮中心建議，荷苞山桐花公園延長封園至7月底。

雲林縣昨天新增4例登革熱確診病例，包括古坑鄉荷苞村2例、東和村1例、斗六市仁愛里1例，衛生局指出其中2例由醫院通報確診、2例由社區快篩站採檢發現，其中有一人在社區快篩NSI陰性，但疾管署進一步檢驗IgG抗體是陽性，推測感染已超過14天。

衛生局指出，目前19例確診病例經疫調發現，多數都有古坑鄉的居住或活動史，其中有多位個案曾去過荷苞山桐花公園，依據疾管署建議，鄉公所已宣布桐花公園持續封園到7月底。

衛生局表示，為找出潛在病例及防堵疫情擴大，今天到14日接續在古坑鄉開設快篩站，10日至11日下午2時到4時在荷苞活動中心、12日至14日上午9時到11時在古坑衛生所，請有疑似登革熱症狀且有流行區域活動史的民眾速前往篩檢。