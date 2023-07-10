快訊

PLG／伸鹹豬手懲處出爐 代理執行長周崇偉兩職務都沒了

台南男網路嗆聲被人押走 深夜「頸部斷裂」丟包奇美醫院不治

制伏台東美工刀隨機割喉歹徒 英勇救人父子身分曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林登革熱確診+4 桐花公園活動史最多關閉到月底

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局將於今天至14日在古坑荷苞村活動中心、古坑衛生所持續開設快篩站，圖為上周快篩現場。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局將於今天至14日在古坑荷苞村活動中心、古坑衛生所持續開設快篩站，圖為上周快篩現場。圖／雲林縣衛生局提供

雲林縣昨天又新增4例登革熱確診病例，累計全縣已有19例，其中3例位於古坑、一例位於斗六，因多數病例都有荷苞村活動史，衛生局將於今天至14日在古坑荷苞村活動中心、古坑衛生所持續開設快篩站，並依疫情指揮中心建議，荷苞山桐花公園延長封園至7月底。

雲林縣昨天新增4例登革熱確診病例，包括古坑鄉荷苞村2例、東和村1例、斗六市仁愛里1例，衛生局指出其中2例由醫院通報確診、2例由社區快篩站採檢發現，其中有一人在社區快篩NSI陰性，但疾管署進一步檢驗IgG抗體是陽性，推測感染已超過14天。

衛生局指出，目前19例確診病例經疫調發現，多數都有古坑鄉的居住或活動史，其中有多位個案曾去過荷苞山桐花公園，依據疾管署建議，鄉公所已宣布桐花公園持續封園到7月底。

衛生局表示，為找出潛在病例及防堵疫情擴大，今天到14日接續在古坑鄉開設快篩站，10日至11日下午2時到4時在荷苞活動中心、12日至14日上午9時到11時在古坑衛生所，請有疑似登革熱症狀且有流行區域活動史的民眾速前往篩檢。

古坑鄉幅員廣大，且鄉內有許多筍園、果園，孳生源清除不易，鄉長林慧如表示，公所與縣府合力加強環境清消，每天加派人力協助孳生源清除及病媒蚊密度調查，若有儲水容器未清除會開立稽督單，呼籲民眾配合把孳生源清除。

雲林縣衛生局將於今天至14日在古坑荷苞村活動中心、古坑衛生所持續開設快篩站，圖為上周快篩現場。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局將於今天至14日在古坑荷苞村活動中心、古坑衛生所持續開設快篩站，圖為上周快篩現場。圖／雲林縣衛生局提供

登革熱 古坑

延伸閱讀

台南登革熱延燒 國軍再出動協助清消550戶住家

台南登革熱下個爆點可能在這區 超大市場人流眾多超驚心

高雄登革熱確診病例+1！路竹女驗出第一型 衛生局：疑赴台南染疫

台南登革熱嚴重感染源找到了！工地成溫床市府公布建案

相關新聞

嘉市舊興中市場出現轉圜 老戲院保留有望

面臨拆除的嘉義市文化路商圈民營舊興中市場出現轉圜，原本地主財團法人博愛仁愛之家要將老市場、老戲院拆除；在嘉義市政府及文史...

受不了連日飆高溫！台南香瓜曬傷 瓜農欲哭無淚

台南仁德、歸仁區種植香瓜面積超過百公頃，農民每年能夠收成3季。不過近半個月來，有瓜農發現因近日高溫影響加上日照光太強烈，...

嘉義縣郭紋廷、葉信佑 全國紅茶製茶競賽贏得雙季軍

嘉義縣竹崎鄉製茶師憑藉純熟製茶經驗，今年參加全國紅茶小葉種製茶技術競賽，與全台45名製茶好手同台競技，使用冬山鄉有機驗證...

台南三爺溪萬代橋改建 黃偉哲要求降低交通衝擊

台南市政府推動三爺溪整治，其中萬代橋改建工程進入第2階段北側橋梁改建。台南市長黃偉哲今天前往視察，要求施工單位務必如質如...

可以游泳了！大林鎮公所攜手大林國中 免費開放游泳池

嘉義縣大林鎮立游泳池2019年起暫停營運，設備老舊毀損荒廢至今，委外廠商評估不合經營效益，鎮長許有疆與大林國中協商，以專...

雲林登革熱確診+4 桐花公園活動史最多關閉到月底

雲林縣昨天又新增4例登革熱確診病例，累計全縣已有19例，其中3例位於古坑、一例位於斗六，因多數病例都有荷苞村活動史，衛生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦