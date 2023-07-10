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台南三爺溪萬代橋改建 黃偉哲要求降低交通衝擊

中央社／ 台南10日電
台南市政府推動三爺溪整治，其中萬代橋改建工程進入第2階段北側橋梁改建，目標113年6月底前雙向通車。（台南市政府提供） 中央社
台南市政府推動三爺溪整治，其中萬代橋改建工程進入第2階段北側橋梁改建，目標113年6月底前雙向通車。（台南市政府提供） 中央社

台南市政府推動三爺溪整治，其中萬代橋改建工程進入第2階段北側橋梁改建。台南市長黃偉哲今天前往視察，要求施工單位務必如質如期完工，並將施工期對交通影響降至最低。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，過去三爺溪排洪功能受萬代橋橋墩影響，只要下大雨就容易造成仁德區積水，在民國107年8月23日水災，整個仁德中正路積水嚴重，市府一直想要解決此問題，但受限國道1號通行不能中斷，及萬代溪橋改建難度高，須追加工程經費才能執行。

黃偉哲說，雖然改建工程尚未完成，但已打開三爺溪瓶頸段，解決大部分排水問題，降低淹水風險，預計113年6月底改建完成，屆時三爺溪整治也已大部分完成，將大幅降低仁德區以及仁德工業區淹水機率，不但有效保護居民生命財產安全，也可讓國道1號仁德交流道交通更順暢。

他說，萬代橋改建第1階段南側橋梁已興建完成，由仁德區往東區方向已改道行走新建完成的南側橋梁，除要求施工單位務必如質如期完工，更要將施工期間對交通影響降至最低。

台南市政府工務局提供資料指出，萬代橋位於仁德區三爺溪渠段，因落墩及淤積問題形成瓶頸段，渠道束縮嚴重，導致每遇豪雨，水位極易壅高迴水，造成主流與各支流溢淹，經中央與市府通力合作辦理改建。

工務局指出，改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，橋樑寬度27.4公尺，原有河道深度增加1.5公尺，不落墩，減少河道阻礙，降低水位，並提升防洪標準為10年洪峰流量，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，降低區域淹水損失。

工務局指出，目前正辦理第2階段北側橋樑改建，敲除渠道障礙物，增加65.4%通水斷面，打開三爺溪瓶頸段，降低淹水風險，目標於明年6月底前雙向通車。

淹水 黃偉哲

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