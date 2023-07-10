斗六首次大型音樂祭 膨鼠森林公園登場

雲林縣斗六市公所將於7月29日在膨鼠森林公園舉辦夏日微醺音樂祭，將打造草地野餐派對、熱氣球展等活動，市長林聖爵表示，這是斗六首次舉辦大型音樂活動，更是雲林山線首場音樂祭，融合音樂、美食和娛樂，要讓民眾從下午悠閒放鬆到晚上。

斗六夏日微醺音樂祭將在7月29日下午3時在斗六膨鼠森林公園熱鬧登場，以「音樂、微醺、野餐」為主題，從午後的草地野餐派對到夜間的微醺音樂祭，邀請知名樂團及藝人進行演出，包括獨立搖滾樂團美秀集團、馬念先、原子邦妮以及大嘻哈時代2人氣歌手等人輪番演出，雲林縣長張麗善也大讚活動內容豐富。

市長林聖爵表示，公園周邊將打造草地野餐派對，民眾可以一邊野餐一邊聽音樂，另外還有微醺遊戲屋，有機會獲得斗六音樂祭限定精釀啤酒，傍晚還有風靡大小朋友的熱氣球展首次亮相。

活動另規畫野餐套組供民眾線上預訂，餐點內容有斗六白糖粿、德成餅舖蜂巢餅、斗六炊仔飯、豪傳說雞排、臺米菜飯、溝垻清涼冰店冰餅、MISS蔬馬鈴薯泥輕食沙拉、啵棒爽感水果茶等在地美食，開放預訂期間為即日起至7月20日中午12時止，民眾只要預購1個套餐，即可獲得膨膨琪琪限量野餐墊。

林聖爵表示，這是斗六首次舉辦大型音樂活動，更是雲林山線首場音樂祭，融合音樂、美食和娛樂，邀請市民朋友和全國各地的民眾一起來膨鼠森林公園同時也不忘提醒，未成年請勿飲酒，且喝酒不開車，開車不喝酒，活動當天也都有計程車及代駕服務的配套措施，歡迎市民多加利用。

相關活動請上「斗六市公所」臉書粉絲專頁，或上「2023 斗六夏日微醺音樂祭」粉絲專頁( https://reurl.cc/ZW4xbQ )。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康