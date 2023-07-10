力挺社區守望 新營工業區廠協會聯手捐巡邏車

台南市議員李宗翰媒合新營工業區廠商協進會廠商，今聯合捐贈1輛中古車給鹽水區橋南社區守望相助隊，隨即投入社區守望勤務。

橋南社區守望相助隊執勤用車車齡逾30年，日來時傳出拋錨，讓執勤隊員相當困擾，經向市議員李宗翰反映，李與立委林俊憲邊尋找合適二手車資源，尋找贊助單位。

新營工業區廠商協進會理事長魏千芸獲知後也與協會理監事達成共識，出資贊助汰換執勤用車，也同時捐贈物資，提供守望相助隊使用。今上午在鹽水區萬應公廟舉行捐贈儀式。

新營工業區廠協會說，此次出資贊助業者包括榮剛材料科技、中國電器、長榮鋼鐵、帝寶工業、台灣銅業科技、優達樹脂化工、常琪鋁業、鴻勝鋁業、晉緯工程、年冠實業、國井毛毯等工業區廠商，盼守望相助隊能因汰換執勤用車更加造福鄉里。