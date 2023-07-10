台南蕃薯崎老聚落新願景 副市長：找到都市開發新方法

台南市中西區歷史街區民權路2段64巷蕃薯崎小巷弄裡，有條70多年前規畫的道路，因沒開闢，環境已變遷，成為特殊的「中繼空間」，建築師蔡佩烜申請社造，帶領逢甲大學學生，結合在地元素、復興老聚落空間、設計商業永續發展的作品，提供市府擬訂都市計畫策略前的評估參考。

南市副市長葉澤山，南市城市紋理很不一樣，有許多巷弄，在縣市合併之初，沒有關注到，但也出現許多巷弄老房子陸續被拆除、破壞的問題，文化團體籲請保存及重視，因此有歷史街區振興自治條例的制訂，並且廢除了23條巷弄，讓老屋得以保存，而這些巷弄老房子，在民眾自發性修復下，許多巷弄已成為景點，如蝸牛巷等。

不過，民權路蕃薯崎巷弄有點不一樣，巷弄沒法廢掉，因為此巷弄見住巷已畫，民眾等折蓋房子，涉及到財產權問題，這是日治時期規畫，但城市空間已不一樣，希望藉此來思考，再開闢漢保有之間，找到都市開發新方法。

長期關注蕃薯崎閒置空間的建築師蔡佩烜，今年申請南市文化局社造計畫，以「蕃薯崎的奇幻建築復興」主題聯合逢甲大學室內設計系50名學生，帶領他們以都市建築與人文藝術專業進入老聚落田調觀察，讓學生們發想如何結合在地元素、復興老聚落空間、設計創造出商業永續發展的作品。

蔡佩烜與逢甲大學專業師資從50組學生競圖作品選出9組，今天起在蕃薯崎計畫道路劃過的基地展開2個月的展覽，盼引發市民朋友關注老聚落的發展，並提供市府擬訂都市計畫策略前的評估參考。

舊城區民權路2段64巷的小巷弄裡，有著許多因為卡到都市計畫，無法重建、更新、保留的狹小神秘空間，蔡佩烜稱為「中繼空間」。這幾年來她不斷以自身建築藝術專業背景將多元藝術人事物引進「中繼空間」，成功吸引民眾造訪，繼去年與知名克里斯多插畫森林畫家洪于筑合作展覽的熱潮，今年帶領學生為「中繼空間」注入未來舊聚落發展的新創活力。

蔡佩烜表示，蕃薯崎中繼空間部分是早年規畫的都市道路既定用地，隨著城市發展逐漸被遺忘，但由於地目未變更無法改建或完整規畫，成為府城市中心「另類的存在」。此次展覽除了希望新一代的空間設計者未來更重視城市發展的在地歷史文化脈絡，也希望藉由青年學生對蕃薯崎的發展想像願景，引發全民關注，期盼政府進一步檢討老聚落都市計畫道路懸而未決的議題。