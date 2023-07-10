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雲林登革熱累計19例其中6例治癒 桐花公園續封園

中央社／ 雲林縣10日電
雲林古坑鄉荷苞山桐花公園有多名登革熱病例足跡，因此持續關閉。 聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
雲林古坑鄉荷苞山桐花公園有多名登革熱病例足跡，因此持續關閉。 聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

雲林縣長張麗善今天說，縣內登革熱累計達19例，其中有6例完全治癒出院，其餘13例仍在醫院治療，但因多名個案有荷苞山桐花公園活動史，所以古坑鄉公所宣布繼續封園。

虎尾鎮公所今天舉行病媒蚊登革熱環境消毒宣傳記者會，張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人出席，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」。

張麗善說，至昨天為止，縣內登革熱累計19例，其中有6例完全治癒、出院，其餘13例仍在醫院治療；由於多名個案有荷苞山桐花公園活動史，所以古坑鄉公所宣布繼續封園。

張麗善指出，衛生局所防疫人員已針對個案居住地及工作地立即進行戶內外化學防治作業，並加強擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，強力圍堵病媒蚊傳染鏈擴散，同時並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施。

張麗善提醒民眾如有不明原因發燒或頭痛、後眼窩痛等疑似症狀，且有古坑桐花公園及荷苞村活動史，應儘速就醫並告知活動史。

丁學忠表示，虎尾鎮病媒蚊防治消毒工作分為3期施作，第1期已於今年5月份執行完畢，第2期施作從今天起執行，第3期則訂於10月份。

虎尾鎮公所將針對鎮內29里的公園、空地、水溝及公共區域等環境噴灑登革熱用藥，藉由噴灑及投放藥物盡可能杜絕病蚊媒孳生。

張麗善 登革熱 病媒蚊

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