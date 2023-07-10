嘉市舊興中市場出現轉圜 老戲院保留有望

面臨拆除的嘉義市文化路商圈民營舊興中市場出現轉圜，原本地主財團法人博愛仁愛之家要將老市場、老戲院拆除；在嘉義市政府及文史工作者奔走下，董事長吳振明今天表示，老市場拆除改建停車場、老戲院暫時保留，評估後再做規畫。

博愛仁愛之家董事長吳振明今天上午與市府都發處、文化局、民間文中史工作者台灣圖書室等一同到舊興中市場勘看。對於外界關心市場的未來，他表示，市場建築物老舊，為公共安全考量還是要拆除，規畫興建停車場，老戲院有著許多人的回憶，暫時保留，將會再評估。

外傳要賣給財團，吳振明否認。他看著老戲院，聊起過往歷史、趣事，他說，戲院曾有脫衣舞表演，一大群學生躲在一旁偷看，直到學校來拜託才沒有，以前還有演出小朋友愛看的布袋戲。

興中市場經營逾半世紀停業，市場內有市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院；博愛仁愛之家與承租戶打官司，勝訴確定，要求20多間承租戶30搬遷騰空，日前貼公告7月1日拆除，老市場、老戲院即將消失，引起地方、文史工作者關切，嘉義市政府也希望保留木造老建築活化，共創地方繁榮發展，以容積移轉獎勵辦法，遊說地主保留修繕活化。

地方人士說，老市場、老戲院拆除後，基地呈袋形地被住家商店圍住，出入不易，若能結合文化商圈、林聰明沙鍋魚頭店一條街、修繕後文化郵局整體規畫，提升觀光品質，創造繁榮發展。

市府都發處表示，2015年都委會修訂通過「嘉市容積移轉許可審查要點」，放寬容積移轉限制，接受基地得以「折繳代金」方式移入容積，嘉市歷史悠久，擁有全台最大量木建築，為保存文化資產鼓勵私有資產活化，獎勵所有權人申辦容積移轉，希望保留老市場老戲院活化，市府將輔導協助。