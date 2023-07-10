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嘉市舊興中市場出現轉圜 老戲院保留有望

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導
財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明（左三）等人於舊興中市場勘看。記者魯永明／攝影
財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明（左三）等人於舊興中市場勘看。記者魯永明／攝影

面臨拆除的嘉義市文化路商圈民營舊興中市場出現轉圜，原本地主財團法人博愛仁愛之家要將老市場、老戲院拆除；在嘉義市政府及文史工作者奔走下，董事長吳振明今天表示，老市場拆除改建停車場、老戲院暫時保留，評估後再做規畫。

博愛仁愛之家董事長吳振明今天上午與市府都發處、文化局、民間文中史工作者台灣圖書室等一同到舊興中市場勘看。對於外界關心市場的未來，他表示，市場建築物老舊，為公共安全考量還是要拆除，規畫興建停車場，老戲院有著許多人的回憶，暫時保留，將會再評估。

外傳要賣給財團，吳振明否認。他看著老戲院，聊起過往歷史、趣事，他說，戲院曾有脫衣舞表演，一大群學生躲在一旁偷看，直到學校來拜託才沒有，以前還有演出小朋友愛看的布袋戲。

興中市場經營逾半世紀停業，市場內有市區碩果僅存荒廢木造老戲院國寶戲院；博愛仁愛之家與承租戶打官司，勝訴確定，要求20多間承租戶30搬遷騰空，日前貼公告7月1日拆除，老市場、老戲院即將消失，引起地方、文史工作者關切，嘉義市政府也希望保留木造老建築活化，共創地方繁榮發展，以容積移轉獎勵辦法，遊說地主保留修繕活化。

地方人士說，老市場、老戲院拆除後，基地呈袋形地被住家商店圍住，出入不易，若能結合文化商圈、林聰明沙鍋魚頭店一條街、修繕後文化郵局整體規畫，提升觀光品質，創造繁榮發展。

市府都發處表示，2015年都委會修訂通過「嘉市容積移轉許可審查要點」，放寬容積移轉限制，接受基地得以「折繳代金」方式移入容積，嘉市歷史悠久，擁有全台最大量木建築，為保存文化資產鼓勵私有資產活化，獎勵所有權人申辦容積移轉，希望保留老市場老戲院活化，市府將輔導協助。

台灣圖書室文化協會為此曾舉辦老市場老戲院走讀活動，市民及居民冒雨穿雨衣打傘最後巡禮，與承租戶座談，大家對老市場即將消失感到不捨，對未來用途表達關切，居民希望保留「興中市場」名稱。

財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明（中戴眼鏡者）今天上午與市府都發處、文化局、民間文中史工作者台灣圖書室等一同到舊興中市場勘看。記者魯永明／攝影
財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明（中戴眼鏡者）今天上午與市府都發處、文化局、民間文中史工作者台灣圖書室等一同到舊興中市場勘看。記者魯永明／攝影
財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明上午與市府相關人員到舊興中市場勘看。記者魯永明／攝影
財團法人博愛仁愛之家董事長吳振明上午與市府相關人員到舊興中市場勘看。記者魯永明／攝影

文史工作者 嘉義

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