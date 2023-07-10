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不只划船、釣魚…嘉縣消防夏令營不無聊 他喊下次還要再來
嘉義縣消防局暑假夏令營「海神的寶藏」，消防局長呂海清今在東石向禾休閒漁場，帶著60名國小學生划船，體驗當一日小小消防員，學習心肺復甦術、哈姆立克急救法等，也下水摸文蛤、釣魚及划船，孩子直呼好有趣，下次還要再來。
縣長翁章梁今早也到場與孩子們同樂，有獎徵答提問消防員的工作、特質等，孩子們踴躍舉手搶答，隨後翁章梁與呂海清一起登船擔任鼓手，引導孩子奮力划槳奪球，最終由縣長隊獲勝，天氣相當炎熱，大家汗流浹背但都很有成就感。
嘉義縣消防局暑期夏令營相當受歡迎，往年採排隊方式都大排長龍、排到消防隊外面去，今年輪到第一大隊舉辦夏令營，首次改採線上報名，60個名額不到10分鐘就被搶光。大隊長謝榮展說，夏令營真的很搶手，名額一下就額滿，要等明年再手刀報名。
第一大隊今年舉辦「海神的寶藏」夏令營，帶領孩子體驗一日消防員，學習心肺復甦術、哈姆立克急救法、消防射水，以及體驗搭乘雲梯車，另也有趣味闖關活動，帶著孩子一起摸文蛤、釣魚及划船。學生黃品勳直呼好有趣，第一次體驗划船，明年還想再參加。
縣長翁章梁說，消防和民眾生活較貼近，孩子們對消防的熟悉度很高，希望防災觀念在營隊中潛移默化，讓孩子邊玩邊學習消防知識。消防局長呂清海說，透過夏令營體驗活動，讓孩子學習危險發生時，如何先保護自己，將傷害損失降至最低。
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