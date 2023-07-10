快訊

足球／歸化洋將朱恩樂酒駕拒測慘賣房賠罰鍰 月薪意外曝光

李玟老公想找律師「推翻遺囑爭遺產」 二姊Nancy回應了

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「荷包大進帳」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只划船、釣魚…嘉縣消防夏令營不無聊 他喊下次還要再來

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局暑假夏令營「海神的寶藏」，消防局長呂海清今在東石向禾休閒漁場，帶著60名國小學生划船，體驗當一日小小消防員，學習心肺復甦術、哈姆立克急救法等，也下水摸文蛤、釣魚及划船，孩子直呼好有趣，下次還要再來。

縣長翁章梁今早也到場與孩子們同樂，有獎徵答提問消防員的工作、特質等，孩子們踴躍舉手搶答，隨後翁章梁與呂海清一起登船擔任鼓手，引導孩子奮力划槳奪球，最終由縣長隊獲勝，天氣相當炎熱，大家汗流浹背但都很有成就感。

嘉義縣消防局暑期夏令營相當受歡迎，往年採排隊方式都大排長龍、排到消防隊外面去，今年輪到第一大隊舉辦夏令營，首次改採線上報名，60個名額不到10分鐘就被搶光。大隊長謝榮展說，夏令營真的很搶手，名額一下就額滿，要等明年再手刀報名。

第一大隊今年舉辦「海神的寶藏」夏令營，帶領孩子體驗一日消防員，學習心肺復甦術、哈姆立克急救法、消防射水，以及體驗搭乘雲梯車，另也有趣味闖關活動，帶著孩子一起摸文蛤、釣魚及划船。學生黃品勳直呼好有趣，第一次體驗划船，明年還想再參加。

縣長翁章梁說，消防和民眾生活較貼近，孩子們對消防的熟悉度很高，希望防災觀念在營隊中潛移默化，讓孩子邊玩邊學習消防知識。消防局長呂清海說，透過夏令營體驗活動，讓孩子學習危險發生時，如何先保護自己，將傷害損失降至最低。

嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，學生參加有獎徵答踴躍舉手回答。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，學生參加有獎徵答踴躍舉手回答。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局夏令營「海神的寶藏」，帶領60名學生划船。記者黃于凡／攝影

夏令營 消防員 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣民雄鄉鎮北老人食堂開張 每周三照顧70名長者的胃

嘉義安東國小足球隊獲69萬新南向補助 將前往新馬交流

贈30萬買衛生棉 嘉縣物資銀行首創女性專區250戶免計點

嘉義縣5處青年培育站點7月啟動 將辦青創課程、工作坊

相關新聞

嘉市首條PAC試辦道路 加速排水、降噪、少水花

近來市民發現大雅路新舖的柏油路面不一樣，卻又說不出為什麼？嘉市府工務處表示，這是首條PAC試辦道路，有加速排水、減少反射...

不只划船、釣魚…嘉縣消防夏令營不無聊 他喊下次還要再來

嘉義縣消防局暑假夏令營「海神的寶藏」，消防局長呂海清今在東石向禾休閒漁場，帶著60名國小學生划船，體驗當一日小小消防員，...

進入汛期莫輕忽 台南市安定六塊寮排水工程進度超前

台南市長黃偉哲今上午視察安定區六塊寮排水整治工程，聽取台南市水利局簡報，目前施工進度超前，已發包的4標工程最晚可在202...

不讓憾事重演 台南交通安全夏令營有請救援小英雄波力

擺脫行人地獄，交通安全教育要從小扎根，台南市大台南交通教育主題館在暑期推出6梯次「兒童交通安全夏令營」，市長黃偉哲表示，...

台南登革熱延燒 國軍再出動協助清消550戶住家

台南本土登革熱疫情主要集中在仁德區，由於該地區已經戶外清消無數次，卻還見確診病例。今天市府環保、衛生局，與陸軍第8軍團3...

夏日旅行 去台南悠閒看古蹟尋美味

原為「臺南縣知事官邸」，兩層樓的建築物，是英國在南洋所建造的殖民樣式建築，前後左右都有拱廊，建物基本上是以三個八角形組合在一起，外觀相當氣派豪華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦