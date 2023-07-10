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進入汛期莫輕忽 台南市安定六塊寮排水工程進度超前

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市安定六塊寮排水工程進度超前，台南市長黃偉哲（前排中）等人上午前往視察。圖／台南市政府提供
台南市安定六塊寮排水工程進度超前，台南市長黃偉哲（前排中）等人上午前往視察。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今上午視察安定區六塊寮排水整治工程，聽取台南市水利局簡報，目前施工進度超前，已發包的4標工程最晚可在2025年完工，黃偉哲表示，進入汛期，台南市府繃緊神經，將持續向中央爭取經費。

台南市議會副議長林志展、市議員李偉智、余柷青、陳碧玉、邱昭勝、黃麗招等人上午也到場關心。台南市水利局簡報時表示，六塊寮排水為台南市區主要排水之一，屬鹽水溪排水系統，長度約8.63公里，集水區上游在安定區，下游流經安南區，流末匯入鹽水溪排水。

然而因地勢低窪造成內水排放不易，且部分通水斷面不足及橋梁阻水等因素，每當出現強降雨時，經常造成當地淹水。

為解決此問題，台南市水利局除於人口稠密處持續改善，同時治理、加寬整體渠道。此外，為應對上游嘉同里聚落於排水路拓寬前，仍有淹水風險課題，也提前配置移動式抽水機因應。

黃偉哲表示， 2018年0823豪雨事件、2019年利奇馬颱風，皆造成排水沿線多處水患，為解決積淹水問題，就任以來，積極推動六塊寮排水主流整治，為加速改善時程，將中、下渠段分為6個治理工程標陸續發包整治分頭並進。而六塊寮排水整治總經費達17億餘元，單靠市府預算無法支應，感謝中央及市議會對於治水支持。

台南市水利局指出，市府發包的6標工程，安定區第1標已於去年底完工，目前尚在施工中4標工程，其中3標將於2024年汛期前陸續完工，後續再搭配工務局橋梁改建工程，將有效精進六塊寮排水集水區防洪強度。

台南市安定六塊寮排水工程進度超前，台南市府強調，進入汛期，防範水患繃緊神經。圖／台南市政府提供
台南市安定六塊寮排水工程進度超前，台南市府強調，進入汛期，防範水患繃緊神經。圖／台南市政府提供

水利局 黃偉哲 台南

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