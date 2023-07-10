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台南登革熱延燒 國軍再出動協助清消550戶住家

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
今天市府衛生、環保局與陸軍39化學兵群合作，對成功里近550戶住家戶內清消。記者李文德／攝影
今天市府衛生、環保局與陸軍39化學兵群合作，對成功里近550戶住家戶內清消。記者李文德／攝影

台南本土登革熱疫情主要集中在仁德區，由於該地區已經戶外清消無數次，卻還見確診病例。今天市府環保、衛生局，與陸軍第8軍團39化學兵群，總計出動超過200名人力針對成功里崇德路、成功一街等地區近550戶住家戶內化學防治。

市府衛生局表示，由於先前已經對疫區戶外噴藥好幾次，卻還是有確診病例增加，加上主要做為傳播媒介的埃及斑蚊，更喜愛棲息在家中易積水環境，所以這次鎖定成功里崇德路、成功一街一、保華路等範圍近550戶住家做戶內化學噴藥。

衛生局指出這次請陸軍39化學兵群出動100名化學兵為主力，超過100名的清消人員陪同，對範圍內家戶化學清消。除了戶內，也再針對該地區的戶外清消。

這次陸軍39化學兵群將100名化學兵分20名戶外組，80名室內組。這次為第9次協助。據了解，本次出動人員是最多的一次。

民眾說，戶內清消前要做好準備，把家具用塑膠布包好雖然感到不便，但發現最近蚊蟲出現的數量確實少很多。這次出動最多人噴藥，但家中的環境還是需要自己管理，不能全仰賴公部門協助。

今天市府衛生、環保局與陸軍39化學兵群合作，對成功里近550戶住家戶內清消。記者李文德／攝影
今天市府衛生、環保局與陸軍39化學兵群合作，對成功里近550戶住家戶內清消。記者李文德／攝影
陸軍39化學兵群出動100名化學兵，針對畫定區內做戶內外化學防治。記者李文德／攝影
陸軍39化學兵群出動100名化學兵，針對畫定區內做戶內外化學防治。記者李文德／攝影

登革熱 陸軍

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