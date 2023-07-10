台南登革熱延燒 國軍再出動協助清消550戶住家

台南本土登革熱疫情主要集中在仁德區，由於該地區已經戶外清消無數次，卻還見確診病例。今天市府環保、衛生局，與陸軍第8軍團39化學兵群，總計出動超過200名人力針對成功里崇德路、成功一街等地區近550戶住家戶內化學防治。

市府衛生局表示，由於先前已經對疫區戶外噴藥好幾次，卻還是有確診病例增加，加上主要做為傳播媒介的埃及斑蚊，更喜愛棲息在家中易積水環境，所以這次鎖定成功里崇德路、成功一街一、保華路等範圍近550戶住家做戶內化學噴藥。

衛生局指出這次請陸軍39化學兵群出動100名化學兵為主力，超過100名的清消人員陪同，對範圍內家戶化學清消。除了戶內，也再針對該地區的戶外清消。

這次陸軍39化學兵群將100名化學兵分20名戶外組，80名室內組。這次為第9次協助。據了解，本次出動人員是最多的一次。