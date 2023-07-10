快訊

3年條款到期前驚險過關 專案師曝「轉正」潛規則

LINE官方貼圖暗酸蘋果頭戴裝置？聊天訊息打Apple Vision Pro出現這囧圖

竹北遠百前舉牌「能為您做任何事」 借錢哥引熱議「現聲」說原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市首條PAC試辦道路 加速排水、降噪、少水花

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市府工務處派員實地測試，車輛經過水花明顯減少。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府工務處派員實地測試，車輛經過水花明顯減少。圖／嘉義市政府提供

近來市民發現大雅路新舖的柏油路面不一樣，卻又說不出為什麼？嘉市府工務處表示，這是首條PAC試辦道路，有加速排水、減少反射、降噪、減緩效應及少行車水花等。單價較一般道路高4成，如果反應良好，研議於其他路段推行。

市府工務處表示，市府向內政部營建署爭取獲前瞻計畫經費及市府共2200萬元辦理大雅路（啟明路至雅竹路）路面整修工程，已完成路面改善。

工務處表示，路面改善試辦使用多孔隙瀝青混凝土（PAC）材料，與一般瀝青混凝土（AC）材料相比較有以下優點；多孔性的特性可加速排除路面水、減少雨天時車輛頭燈造成的路面光線反射提高對路面標線的辨識力、路面的多孔隙可減少及吸收部分車輛行駛噪音、減少鋪面的熱能儲存減緩熱島效應、減少道路鋪面水膜及行車經過時之水花四濺提高後方行車視線及安全。

這路段是嘉義市首條PAC試辦道路，其材料組成、拌合過程及施工過程與一般道路都不同，單價較一般道路高4成左右。未來如果反應良好，會研議在經費許可及挖掘次數較少之路段再推行。

工務處表示，完工至今近1個月時間，獲不少市民好評，雨天期間派員實地勘查鋪設路段，實際體驗PAC滲透雨水及行車辨識度的效益，此外現場透水性試驗符合規範要求，顯示效果良好。

工務處派員實地測試，減少雨天時車輛頭燈造成的路面光線反射，提高對路面標線的辨識力。圖／嘉義市政府提供
工務處派員實地測試，減少雨天時車輛頭燈造成的路面光線反射，提高對路面標線的辨識力。圖／嘉義市政府提供

瀝青 嘉義

延伸閱讀

天坑跟天熱有關？學者、專家分析主要是路面下「這因素」

提升優質道路品質 嘉義市區重要道路垂楊路第二階段整修開工

高低差30公分危險 汐止八連路重鋪柏油改善完成

市府投近10億改善岡山排水 里長憂滯洪池設光電廠成破口

相關新聞

嘉市首條PAC試辦道路 加速排水、降噪、少水花

近來市民發現大雅路新舖的柏油路面不一樣，卻又說不出為什麼？嘉市府工務處表示，這是首條PAC試辦道路，有加速排水、減少反射...

夏日旅行 去台南悠閒看古蹟尋美味

原為「臺南縣知事官邸」，兩層樓的建築物，是英國在南洋所建造的殖民樣式建築，前後左右都有拱廊，建物基本上是以三個八角形組合在一起，外觀相當氣派豪華...

不讓憾事重演 台南交通安全夏令營有請救援小英雄波力

擺脫行人地獄，交通安全教育要從小扎根，台南市大台南交通教育主題館在暑期推出6梯次「兒童交通安全夏令營」，市長黃偉哲表示，...

台南登革熱延燒 國軍再出動協助清消550戶住家

台南本土登革熱疫情主要集中在仁德區，由於該地區已經戶外清消無數次，卻還見確診病例。今天市府環保、衛生局，與陸軍第8軍團3...

慢遊雲林小旅行 首波破百團

雲林縣政府和旅行社推出「慢遊雲林」小旅行，搶攻疫後第1個暑假國旅市場，業者配合祭出優惠方案吸客，首發團昨天出發，參訪觀光...

車宿族水準不一 業者盼公部門訂收費規範

車宿露營流行，但遊客素質參差不齊，不少風景區仍拒於區外。生產露營車業者認為，希望公部門可訂遊戲規則，收費以價制量、制質，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦