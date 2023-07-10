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嘉市首條PAC試辦道路 加速排水、降噪、少水花
近來市民發現大雅路新舖的柏油路面不一樣，卻又說不出為什麼？嘉市府工務處表示，這是首條PAC試辦道路，有加速排水、減少反射、降噪、減緩效應及少行車水花等。單價較一般道路高4成，如果反應良好，研議於其他路段推行。
市府工務處表示，市府向內政部營建署爭取獲前瞻計畫經費及市府共2200萬元辦理大雅路（啟明路至雅竹路）路面整修工程，已完成路面改善。
工務處表示，路面改善試辦使用多孔隙瀝青混凝土（PAC）材料，與一般瀝青混凝土（AC）材料相比較有以下優點；多孔性的特性可加速排除路面水、減少雨天時車輛頭燈造成的路面光線反射提高對路面標線的辨識力、路面的多孔隙可減少及吸收部分車輛行駛噪音、減少鋪面的熱能儲存減緩熱島效應、減少道路鋪面水膜及行車經過時之水花四濺提高後方行車視線及安全。
這路段是嘉義市首條PAC試辦道路，其材料組成、拌合過程及施工過程與一般道路都不同，單價較一般道路高4成左右。未來如果反應良好，會研議在經費許可及挖掘次數較少之路段再推行。
工務處表示，完工至今近1個月時間，獲不少市民好評，雨天期間派員實地勘查鋪設路段，實際體驗PAC滲透雨水及行車辨識度的效益，此外現場透水性試驗符合規範要求，顯示效果良好。
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