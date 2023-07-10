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嘉市增20處斑馬線 民眾盼多抓違停
改善行人路權，嘉義市文化路商圈一帶巷弄多，近年觀光客徒步逛街人數增加，也出現人車爭道亂象，市府檢討後陸續在文化路、國華街沿線等超過20處路口增畫行人穿越線，讓行人過馬路有所遵循依據、不再遲疑；有民眾希望也能多抓違停，市府表示，會與警方聯繫加強取締。
民眾近來紛紛發現多處路口畫上斑馬線，這些畫設多位於文化路夜市周邊沒有紅綠燈的巷道，李姓遊客說，認同政府作法，因現在行人地獄受重視，要落實停車禮讓行人。
陳姓居民認為，有斑馬線就能讓行人、車輛有遵循的依據，如果發生事故，也方便評判肇事責任。
市府交通處指出，路口沒有紅綠燈也無斑馬線，會讓行人過馬路遲疑，也可能出現交通安全問題，市府近1個月從鬧區文化路商圈開始檢視行人較多路段，新畫設斑馬線、增設小綠人，未來持續進行，沒有設限要畫設多少路口。
有網友留言討論說，「小路常又窄又難走，畫線幫助不大，多抓點違停、多開點罰單比較實在」、「斑馬線有等於沒有，一堆違停」、「有畫起來才可以罰」；對此，交通處解釋，畫設斑馬線作法是希望保障行人安全、路權，絕不會藉此要進行開罰。
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