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慢遊雲林小旅行 首波破百團

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團昨天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團昨天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供

雲林縣政府和旅行社推出「慢遊雲林」小旅行，搶攻疫後第1個暑假國旅市場，業者配合祭出優惠方案吸客，首發團昨天出發，參訪觀光工廠、古坑綠色隧道公園等；縣長張麗善說，小旅行首波推出就秒殺破百團，預計超過4000人次慢遊雲林。

縣府文觀處長陳璧君說，慢遊雲林是2日遊輕旅行，以雲林觀光景點為主軸，融入多元豐富的在地產業，並展現雲林藝術、文化、歷史成果，首發團行程包括前往雲林雅聞峇里海岸觀光工廠、雲林創意設計中心、古坑綠色隧道公園，晚間入住五星級劍湖山渡假大飯店，套裝遊程深入遊玩雲林。

陳璧君也說，遊程首站安排到設在縣府的雲林創意設計中心，提供旅遊資訊結合文創產業，讓遊客知道如何玩雲林、購雲林更有力；創意設計中心暑期推出「雲林未來」特展，邀50家文創品牌進駐。

陳姓遊客說，對雲林印象一直是農業，實地來過對於農村社造，農產文創也留下深刻印象，像斗六的雲中街文創聚落及太平老街，都有背後的故事，帶孩子出來看一看認識不一樣東西也不錯。

縣長張麗善說，雲林今年截至5月累計超過1200萬觀光人次，刷新紀錄，7月29日起至8月有「2023雲西海洋音樂祭」，詳情可洽慢遊雲林臉書粉絲專頁或App。

雲林 文創產業 張麗善 觀光工廠 綠色隧道 古坑

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