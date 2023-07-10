稱蓋光電實養雞 嘉義東石鄉親怒轟

嘉義縣某科技公司擬在東石鄉塭仔村新建養雞場，並設屋頂太陽光電板，村民質疑業者起初稱蓋光電場卻變養雞場，昨天近百人拉布條抗議，表示飽受養雞惡臭許久，若廠商堅持要蓋將抗爭到底；對此，縣府、東石鄉公所指出，業者已取得建築執照，會嚴格把關，若有違規將不核發畜牧場登記證。

業者蔡宗杰解釋，東石鄉塭仔村後埔小段190、192地號的雞舍建案是依法申請，基地面積5430平方公尺，將蓋2棟、2層樓雞舍，也設置堆肥舍，會使用除臭墊及處理劑減少80%以上臭味，並在負壓排風扇添加除味劑，有效降低異味，目前有變更計畫還沒送至公所。

塭仔村社區發展協會理事長陳俊旭率近百人拉布條，出席在塭仔村後埔福安宮辦的環境影響說明會，高喊「堅持反對新建雞舍」，他說，廠商一開始說要蓋光電場，鑑界前村民同意蓋光電場，沒想到後來發現開始堆置土方，才知道是養雞場加屋頂光電板，蓋養雞場一事完全沒和地方溝通。

1名村民不滿地說，要建綠能光電場沒問題，但東石鄉所有村莊裡，塭仔村的雞舍密度最高，飽受惡臭許久，也擔憂雞糞汙染水源。

村民對著蔡宗杰直罵「為何要欺騙村民？」蔡說，當初買地時沒有多說，而自己是當地人，共投資1.6億創造就業機會，也不一定要做雞舍，若村民有異議，可以異動沒問題，希望彼此互相理解。