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車宿露營喧嘩擾民 台南東山仙公廟下逐客令

聯合報／ 記者謝進盛黃于凡蔡維斌／連線報導
台南東山孚佑宮仙公廟停車場常有民眾來此車宿露營，廟方已公告謝絕打擾。記者謝進盛／攝影
台南東山孚佑宮仙公廟停車場常有民眾來此車宿露營，廟方已公告謝絕打擾。記者謝進盛／攝影

暑假旅遊旺，出現車宿露營亂象。台南東山區崁頭山孚佑宮仙公廟腹地廣大視野遼闊，吸引不少車宿愛好者，但車子引擎聲響及音樂聊天喧嘩聲打破入夜幽靜，廟方在警方協助下公告「謝絕打擾」，無獨有偶，阿里山迷糊步道出入口有停車場、化妝室，有車宿族周末長時間停留，阿里山國家風景區管理處將勸導勿占位。

雲林、嘉義、台南等縣市政府認為，許多觀光景點難免會有露營車或車輛占用或夜宿視野好的地方，最多只能豎立警語標牌，如有違者再請警方處理，車宿族要先評估是否會造成相關環境干擾，最重要的是自律。

海拔約580公尺的東山區南勢里崁頭山孚佑宮仙公廟，位於市道175線咖啡公路旁小徑，環境清幽，是許多山友及民眾休憩拜拜之處，天氣好時還可遠眺台灣海峽，但去年有一些車宿同好相約在廟方停車場辦車聚甚至車宿，還有人野炊、小酌，入夜音樂及吵雜聊天喧鬧聲，有投宿的香客還遭驚醒。

仙公廟不勝其擾，還驚動過警方來巡邏，更意外查獲通緝犯，廟方月前已在停車場公告謝絕車宿，警方也不定時加強巡邏；據了解，多數人經勸導後大多能體諒、配合。

另，阿里山迷糊步道出入口、樂野村涼亭，設有停車場、化妝室，有車宿族會選擇待在涼亭，但周末長時間停留，在桌上擺滿物品野餐、使用洗手台沖洗，其他居民和遊客不便，只好請他們移開。

嘉縣議員武清山說，有些人自行駕車到阿里山鄉的非正式露營區，除聲音吵雜影響居民外，車宿民眾還會在周末時，霸占涼亭、公共設施，樂野村已陸續發生有4、5件案例。

阿管處表示，有派巡守隊加強巡邏，違者將依觀光發展條例勸導，屢勸不聽者開罰，民眾經巡守隊勸導後，都會乖乖離開。

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