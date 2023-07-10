車宿族水準不一 業者盼公部門訂收費規範

車宿露營流行，但遊客素質參差不齊，不少風景區仍拒於區外。生產露營車業者認為，希望公部門可訂遊戲規則，收費以價制量、制質，既能管理還能促進觀光經濟；已有公有地嘗試設車宿區，盼吸觀光。

是否訂車宿管理或收費辦法，南市觀旅局表示，依循現有露營區管理辦法，停在合法位置及符相關規範即可；嘉縣文觀局表示，縣府所轄觀光景點暫沒有車宿區規畫；雲縣府文觀處指出，會視實際需求進行配套、制定管理辦法。

車宿愛好者陳先生說，住飯店價錢比疫情之前還貴1、2成，加入車宿露營省下不小開銷，夏天喜歡往山上跑，例如大埔鄉公園免費進場，湖光山色風景美還提供水、廁所，只是露友的素質參差不一，有些露友卻將卡拉OK搬上山唱歌、深夜聊天，很擔心沒有公德心者會導致屆時都不再讓車宿。

嘉市製造乘載式露營車的業者郭宇德說，公部門可以訂好相關規範讓大家有所依循，例如日月潭朝霧碼頭收費車泊晚上8點至隔日早上8點，每車300元清潔費，一般車輛非車泊時間每半小時收費20元，最終還是希望露友加強道德觀念，自律形成風氣。

義竹鄉長黃政傑非常支持車宿旅遊，在義竹運動公園、三三三原靈草屋宮設專區，義竹運動公園以使用者付費方式，由民間業者進駐增設淋浴設備，草屋宮更還有KTV設備，「宮主歡迎大家來」。

台南楠西梅嶺神秘氣場露營老闆林明賢說，提供約20輛露營車，每車收費800至1000元間。