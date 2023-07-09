佳里奇美醫關懷弱勢 七股課後義務輔導班歡喜結業

台南七股國小課後義務輔導班今天辦理結業典禮，佳里奇美醫院捐贈腳踏車及獎助金給弱勢學子，其中北門高中應屆畢業生王律登，以繁星推薦錄取台灣大學機械學系，獲創辦人妙惠居士林吳文正允諾補助大學4年學雜費。

吳文正2004年創辦國小課後義務輔導班迄今，今在七股區大埕里漁民活動中心舉辦課後義務輔導班結業，國小已第19屆、國中第六8屆、高中第4屆，今年課後結業生國小3人、國中8人、高中13人。

長期關心課輔班學童成長的佳里奇美醫院，今由院長周偉倪贈送3名畢業學童每人1輛腳踏車，副院長王覲文、邵詩媛頒發學童獎學金，醫院專員林正雄將募得3萬元轉交吳文正。