夯爆！慢遊雲林小旅行 暑期開團秒殺破百團

迎接疫後第1個暑假觀光，雲林縣政府和旅行社合作推出「慢遊雲林」小旅行，搶攻國旅，旅行業者配合祭出優惠方案吸引遊客，在公部門及業界助攻下，首波推出秒殺破百團、超過4000人次慢遊雲林；首發團今天出發前往YCDC雲林創意設計中心等景點，入住五星級劍湖山渡假大飯店，7、8月將持續推出雲西海洋音樂祭，重磅登場。

縣府文觀處長陳璧君表示，迎接疫後暑假的國旅高峰期，縣府和旅行社業者合作，推出慢遊雲林二日遊輕旅行，以雲林觀光景點為主軸，融入多元豐富的在地產業，並展現雲林藝術、文化、歷史成果，二日遊程首站還安排到設在縣府的雲林創意設計中心，提供旅遊資訊結合文創產業，讓遊客知道如何玩、採購。

陳璧君說，縣府成立YCDC雲林創意設計中心，透過多面向的資源整合服務，成為文化創意產業與觀光發展據點；中心配合暑期推出「雲林未來」特展，邀50家文創品牌進駐，可從中找回昔日的時尚、美食、生活、體態、玩樂。

慢遊雲林小旅行透過縣府與旅行社合作規畫雲林二日遊，今天首團出發，前往雲林雅聞峇里海岸觀光工廠、YCDC雲林創意設計中心、古坑綠色隧道公園，晚間入住五星級劍湖山渡假大飯店，套裝遊程深入遊雲林。