快訊

主持活動與郭台銘同台恐違反黨紀？ 徐巧芯曝事前做了3件事

恐怖隨機殺人！妙齡女只是對上一眼被砍殺 路人群救畫面曝光

賴清德巧遇學生 網抓包民代打暗號？ 市議員：只是要學生大聲一點

夯爆！慢遊雲林小旅行 暑期開團秒殺破百團

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團今天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團今天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供

迎接疫後第1個暑假觀光，雲林縣政府和旅行社合作推出「慢遊雲林」小旅行，搶攻國旅，旅行業者配合祭出優惠方案吸引遊客，在公部門及業界助攻下，首波推出秒殺破百團、超過4000人次慢遊雲林；首發團今天出發前往YCDC雲林創意設計中心等景點，入住五星級劍湖山渡假大飯店，7、8月將持續推出雲西海洋音樂祭，重磅登場。

縣府文觀處長陳璧君表示，迎接疫後暑假的國旅高峰期，縣府和旅行社業者合作，推出慢遊雲林二日遊輕旅行，以雲林觀光景點為主軸，融入多元豐富的在地產業，並展現雲林藝術、文化、歷史成果，二日遊程首站還安排到設在縣府的雲林創意設計中心，提供旅遊資訊結合文創產業，讓遊客知道如何玩、採購。

陳璧君說，縣府成立YCDC雲林創意設計中心，透過多面向的資源整合服務，成為文化創意產業與觀光發展據點；中心配合暑期推出「雲林未來」特展，邀50家文創品牌進駐，可從中找回昔日的時尚、美食、生活、體態、玩樂。

慢遊雲林小旅行透過縣府與旅行社合作規畫雲林二日遊，今天首團出發，前往雲林雅聞峇里海岸觀光工廠、YCDC雲林創意設計中心、古坑綠色隧道公園，晚間入住五星級劍湖山渡假大飯店，套裝遊程深入遊雲林。

縣長張麗善表示，雲林觀光人次今年至5月累計超過1200萬人次，刷新紀錄，這次推出小旅行，百團報名秒殺，預估將有4千人次以上來慢遊雲林，7月29日起至8月「2023雲西海洋音樂祭」將重磅登場；年底也推出「雲林．厚工學 MEGA YUNLIN」，以宗教信仰、傳統工藝及歷史文化元素為主軸，更多精彩活動請上「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢。

雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團今天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團今天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團今天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供
雲林縣府和旅遊業者合作推出「慢遊雲林」小旅行，首團今天出發抵縣府的創意設計中心，可採購雲林文創特產，並有專人導覽。圖／文觀處提供

雲林

延伸閱讀

國民黨雲林立委人選出爐 現任虎尾鎮長、肉品市場副總出線挑戰

雲林土地公廟不起眼老匾題詩 爆出二戰期間感人異國戀

雲林《惠來里158號檔案》 隱藏一段日本警察異國戀情

聞名海內外的北港老塗獅 團主黃厚銘獲登錄文資技術保存者

相關新聞

台南登革熱下個爆點可能在這區 超大市場人流眾多超驚心

台南市下一個登革熱疫情爆發點可能在永康區兵仔市場周邊！防治中心表示，目前附近五王里已經出現零星病例，加上兵仔市場出入人流...

影／雲林北港奇人楊國男奉獻文史 周年追思會歌頌「戲墨人生」

30年來一直默默奉獻北港文化的楊國男去年病故，笨港文教基金會昨天下午為他舉辦一場追思音樂會，收錄他生前揮毫詩集作品，出版...

影／比起光電更討厭養雞場 嘉縣東石塭仔村民群起抗議

嘉義縣一間科技公司擬在東石鄉塭仔村新建養雞光電場，地方居民今舉白布條強烈抗議，村民直言根本被欺騙，當初說好蓋光電場，現在...

台南楠西愛文芒果公益拍賣競標激烈 頭等獎1箱2萬得標

台南芒果產地之一的楠西區，今天區公所舉辦「楠西盛典-金夏好芒」芒果節，義賣活動中拍賣「楠西愛文王」評鑑前三名的芒果，頭等...

空地空屋中有無主容器 里長緊急收回公告三日領回

台南本土登革熱延燒，而仁德區成功里確診病例尚持續增加。不過近來有民眾向里長反映，空地空屋周遭有帆布、花盆等容器發現病媒蚊...

嘉義縣東石港口宮主委改選 陳慶堂出線：將整修廟推動觀光

嘉義縣東石港口宮4年一次改選主委，下揖村長陳慶堂、現任副主委張國容都登記參選，昨早上9點至下午3點投票，陳慶堂536票、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦