影／雲林北港奇人楊國男奉獻文史 周年追思會歌頌「戲墨人生」

30年來一直默默奉獻北港文化的楊國男去年病故，笨港文教基金會昨天下午為他舉辦一場追思音樂會，收錄他生前揮毫詩集作品，出版「戲墨人生」新書發表，吸引百餘人共襄盛會，這是北港藝文界難得自發性的一場「惜文珍才」雅音集會，好友一一上台對這位傳奇雅士表達追思之情，引人感動。

楊國男一身豪情才氣，與友共飲，樂天智慧，每每創作詩句豪語，令文人雅士哄堂，而不失殿堂之風，他只願做不求名，創立笨港合和民俗發展協會，投身笨港文化的推展，他走遍北港老店，舉凡古早小吃、鐵馬店、糕餅舖、老宅門第，親手題字贈詩，寫出老店的古早味，把老鎮風華隱藏於筆墨間，見其詩如聞其智不禁莞爾，令遊客、在地人回味無窮，此番才情，被北港人喻為李太白再世。

楊國男寫一手氣派豪情的文墨，以古為本，以今呈現，揮灑的全是創意巧思，他為好友吳春塘的木工廠命名「四畏堂」，提醒要能「畏妻」方得聚財成家，吳春塘站在台上的南管雅樂中，以「君子望之儼然，即之也溫，聽其言也厲」表達對故友無限思念，不禁潸然淚下。

舊河道創辦人黃水水雖與楊國男為同窗好友，卻以「師仔」尊稱同學，兩人友情行於筆墨揮毫之間，他引用諾貝爾文學獎得主莫言的「一口老酒一首老歌熱淚盈眶」追思老友。音樂人侯炫州也說，一介庶民能在過世後，讓人為他舉辦追思音樂會，真不簡單，楊寫了一手好字卻不喜歡在鎂光燈前亮相，尤其酒後頗有李白斗酒詩百篇的豪情。

北港仁一醫院長李俊億以從外地遷居北港的角度觀察楊國男的一生，指「國男仙仔」的才氣很生活化，詼諧間談天論地，各行各業，連藥方都懂，藝術創作饒富趣味兼懷德警悟，深得人心，堪稱「北港國師」，他的兩家醫院招牌文字全出自國師之手。

「其作品之豐富含蓋天文地理古俗文化」笨港文教基金會董事長吳俊宏說明「楊國男的戲墨人生」新書出版過程，感謝各方提供「國男師」諸多作品收錄成集，強調楊國男對地方無私奉獻不求名不為利，感謝集斌社南管、楓港樂團等在地樂師，以音樂緬懷這位家鄉奇人。