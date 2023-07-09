影／比起光電更討厭養雞場 嘉縣東石塭仔村民群起抗議
嘉義縣一間科技公司擬在東石鄉塭仔村新建養雞光電場，地方居民今舉白布條強烈抗議，村民直言根本被欺騙，當初說好蓋光電場，現在卻成養雞場加屋頂光電板；廠商負責人蔡宗杰說，養雞場合法申設，變更計畫還沒送至公所。
塭仔村社區發展協會理事長陳俊旭說，廠商一開始說要蓋光電場，鑑界前村民同意光電場，沒想到後來廠商開始堆置土方，才知道廠商要蓋養雞場加屋頂光電板，根本被欺騙，要蓋養雞場完全沒和地方溝通。
塭仔村民強烈反對，拉起白布條高喊「堅持反對新建雞舍」。村民說，東石鄉所有村莊裡，塭仔村的雞舍密度最高，飽受養雞惡臭許久，要建綠能光電場沒問題，但反對蓋新的養雞場，若廠商堅持要蓋將抗爭到底。
東石鄉公所表示，廠商依法送件給公所初審，公所負責將文件轉呈縣府，公所沒有決定權利，縣府將會同6個局處到場審查，由縣府決定是否核照；另，若養雞場查有違法事實，將隨時以最速件函文縣府，由縣府定奪是否取消執照。
蔡宗杰說，東石鄉塭仔村後埔小段190、192地號雞舍建案依法申請，基地面積5430平方公尺，將蓋2棟2層樓雞舍，也設置堆肥舍，使用除臭墊及處理劑，減少80%以上臭味，並在負壓排風扇添加除味劑，減少異味。
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