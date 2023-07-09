疫後民眾少回診 南市議員陳昆和揪診所義診顧健康

不少慢性病患者因疫情少回診健康風險大增，台南市議員陳昆和今天與六順診所在佳里金唐殿前辦理義診，現場更提供動脈硬化檢測儀服務，限額200名，將在醫療院所需自費檢測全免費服務。

六順醫院院長王新民表示，醫院除出動2部檢測儀器，也動員醫師及醫護人員12人，預計檢測200人，現場免費為民眾量測血管硬化指標，即時提供報告及解析，反應血管健康實際狀況。

如有發現血管阻塞情形，會建請民眾至大醫院進一步檢查。如果是肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂等動脈硬化高危性患者，記得接受非侵入性動脈硬化及血管阻塞篩檢，早期預防、早期治療。

已投入下屆立委選舉的陳昆和指出而2022年因covid-19所導致死亡人數，已高居國人十大死因第三位，在疫情過後發現一些心血管慢性病患者因疫情也有抗拒或延緩回診情形，無形中也衝擊健康。

尤其心血管患者40歲以上中壯年者，往往是家庭經濟支柱，更是國家生產主力，更要注意身體狀況，其服務處提供血壓紀錄卡供民眾使用，每日定時記錄血壓變化，呼籲民眾要重視自身健康。這次更要感謝六順醫院提供義診服務。