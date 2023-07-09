台南楠西愛文芒果公益拍賣競標激烈 頭等獎1箱2萬得標

台南芒果產地之一的楠西區，今天區公所舉辦「楠西盛典-金夏好芒」芒果節，義賣活動中拍賣「楠西愛文王」評鑑前三名的芒果，頭等獎的芒果一箱12粒裝，喊價達2萬元。拍賣共4箱芒果所得總共5萬8500元，將全數捐贈給楠西國小及楠西行善團，一起做公益。

慈善拍賣會由台南市長夫人劉育菁及農業局長李建裕等人主持。由楠西愛文王評鑑前三名的得主，每人提供一箱進行拍賣。

頭等獎得主莊賢隆同時也是今年獲台南市愛文芒果評鑑比賽冠軍特等獎，他提供一箱12粒裝芒果進行拍賣。

頭等獎芒果一開始起標價就達1萬元，隨後「1萬2」、「1萬5」競標情況激烈。「2萬元」從楠西區灣丘里長龐順吉口中說出，眼見無人喊價，順利得標。後來允有興業股份有限公司董事長潘豐益加碼，再以2萬元購買一箱。

兩人表示，同是楠西在地人，非常了解農民的辛勞。希望藉著自己的行動，能夠鼓勵到果農們，期盼帶動經濟發展。

優等獎第一標，涂姓民眾以3500元得標後，立即捐出再進行競價，隨後由謝姓民眾5000元順利得標；優等獎第二標也同是謝姓民眾以1萬元得標。此場拍賣活動共賣出4箱芒果，所得總共5萬8500元。