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空地空屋中有無主容器 里長緊急收回公告三日領回

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
成功里長鄭晴而近日收到民眾反映，空地空屋周遭帆布、花盆，甚至腳踏車都有病媒蚊孳生源。不過因這些物品產權不明，里長與區公所緊急收回安置在成功里活動中心，公告民眾三天內取回。記者李文德／翻攝
成功里長鄭晴而近日收到民眾反映，空地空屋周遭帆布、花盆，甚至腳踏車都有病媒蚊孳生源。不過因這些物品產權不明，里長與區公所緊急收回安置在成功里活動中心，公告民眾三天內取回。記者李文德／翻攝

台南本土登革熱延燒，而仁德區成功里確診病例尚持續增加。不過近來有民眾向里長反映，空地空屋周遭有帆布、花盆等容器發現病媒蚊孳生源。但因產權不明，里長與區公所將這些物品緊急送到成功里活動中心前安置，並公告民眾三天內領回，否則一律將視廢棄物處置。另市府與公所，明日將針對崇德路、成功路一街一巷、保華路等近500戶進行戶內化學防治，目前已掌握該範圍較為髒亂的地點，明日將加強清消。

成功里長鄭晴而表示，有里民和他反映，空地空屋周遭都有囤放一些物品，如帆布、花盆、塑膠箱等裡面有孳生孑孓，希望能夠趕緊清理。不過據了解，有的物品因產權不明，里長與區公所只能緊急收集，安置在成功里活動中心前，並公告三天內讓原物主領回。

仁德區公所指出，針對緊急安置的物品，若民眾未在期限內領取回，將視為廢棄物由清潔隊處理；不過因仁德區尚有病例增加，不排除家內可能有病媒蚊孳生，所以呼籲居民，對家中屋後溝、屋頂天溝加強，若民眾人力無法所及之處，可以反映由公所協助處理。另明日將和市府衛生、環保局對崇德路、成功一街一巷、保華路等地近500戶住家戶內清消，目前已經盤點該地點較為髒亂處，明日將同時處理，盼當天完噴率能達百分百。

市府衛生局指出，由於仁德疫區已戶外清消數次，不過還看到病例增加，加上病源主要傳播媒介的埃及斑蚊，喜好棲息在家中。所以明天將和環保局及國軍合作出動超過200名人力，對該範圍全天性戶內化學防治。

成功里長鄭晴而近日收到民眾反映，空地空屋周遭帆布、花盆，甚至腳踏車都有病媒蚊孳生源。不過因這些物品產權不明，里長與區公所緊急收回安置在成功里活動中心，公告民眾三天內取回。記者李文德／翻攝
成功里長鄭晴而近日收到民眾反映，空地空屋周遭帆布、花盆，甚至腳踏車都有病媒蚊孳生源。不過因這些物品產權不明，里長與區公所緊急收回安置在成功里活動中心，公告民眾三天內取回。記者李文德／翻攝
成功里長鄭晴而近日收到民眾反映，空地空屋周遭帆布、花盆，甚至腳踏車都有病媒蚊孳生源。不過因這些物品產權不明，里長與區公所緊急收回安置在成功里活動中心，公告民眾三天內取回。記者李文德／翻攝
成功里長鄭晴而近日收到民眾反映，空地空屋周遭帆布、花盆，甚至腳踏車都有病媒蚊孳生源。不過因這些物品產權不明，里長與區公所緊急收回安置在成功里活動中心，公告民眾三天內取回。記者李文德／翻攝

衛生局 廢棄物 病媒蚊

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