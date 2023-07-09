嘉義縣東石港口宮主委改選 陳慶堂出線：將整修廟推動觀光

嘉義縣東石港口宮4年一次改選主委，下揖村長陳慶堂、現任副主委張國容都登記參選，昨早上9點至下午3點投票，陳慶堂536票、張國榮481票，由陳慶堂擔任第23屆管委會主任委員，將興建香客大樓、整修宮殿，陳慶堂也承諾推展觀光。

東石港口宮是台灣重要的媽祖信仰中心，全台分靈逾3000座，清康熙年間先民林楷1684年自中國湄洲奉請媽祖金身渡台，至今逾300年歷史，廟宇主體是1948年興建，歷經10年完工，至今已逾60載，這屆主委將負責整修事宜，選舉結果備受關注。

據了解，陳慶堂曾參加上屆選舉，以397票輸給現任主委張萬傳的404票，今年選舉本要以和諧方式由陳慶堂當選，但地方另有參選聲音，在媽祖面前擲筊後決定公開選舉，6月底抽籤時決定現任副主委張國容1號、陳慶堂2號。

東石港口宮服務範圍廣大，主委改選共有6選區，包括東石鄉下揖村、頂揖村、溪下村及港口村，還有雲林縣水林鄉塭底村及瓊埔村，吸引近1200位信徒投票選舉，開票結果為張國容481票、陳慶堂536票，最終由再次挑戰的陳慶堂當選主委。