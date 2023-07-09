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台南市特搜通過國家搜救認證 加入國際人道救援輪值
台南市搜救隊從7月7日至9日到消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，今天順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列。
台南市搜救隊由隊長楊子濬率潘師典、奇美醫院醫師林毅、台南市立安南醫院陸乃甄等4名護理師、台南市結構工程技師公會技師彭光聰、中隊長吳宗憲等義消共同組隊，共計67人組隊。
為強化災害應變處理與提升救援效率，內政部消防署推動特種搜救隊國家認證計畫（NAP），共分二階段評核，第一階段為書面資料實地審核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件。
第二階段為36小時不間斷測驗，針對搜救隊五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測，包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目。
台南市搜救隊自去年起，展開一連串密集的整合訓練，此次檢測認證期間遭遇高溫警示，極為考驗搜救隊的體力、耐力及專注力，在大家同結一心的努力下，順利挺過難關完成各項救援任務，成功通過認證。
市長黃偉哲表示，這次通過中型搜救隊伍國家認證，未來國外發生災害時，將與消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證搜救隊共同執行國際人道救援任務。
消防局長李明峯表示，消防局取得中型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，將肩負起國際人道救援的艱鉅任務，未來仍持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。
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