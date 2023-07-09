快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市區增畫斑馬線竟遭批搶錢 市府：加強行人安全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府近來於市區巷道增畫20處斑馬線，圖為國華街與蘭井街口新畫設的斑馬線。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府近來於市區巷道增畫20處斑馬線，圖為國華街與蘭井街口新畫設的斑馬線。記者李宗祐／攝影

近來嘉義市鬧區增畫斑馬線約20處，市民反應「…不會讓的整條馬路畫滿一樣沒用」、「畫起來才可以罰」。市府交通處表示，希望保障行人安全、路權，用路人行經這些路口也會有所遵循依據，行走、行車更安全，不是借此進行開罰；持續在行人交通密集區畫設斑馬線。

近來市民發現市區多處路口增畫斑馬線，集中在文化路夜市周邊沒有紅綠燈的巷道，「…小小一條路常常被搞的又窄又難走，畫線根本沒屁用，多抓點違停多開點罰單比較實在」、「⋯⋯斑馬線有等於沒有。一堆違停」、「這種小路為什麼要畫線？」、「畫起來才可以罰」、「行人未必走，班馬線 這不是再搞笑嗎？政府搶錢，搶成這樣嗎？」。不過，也有人認為斑馬線讓行人、車輛比較有遵循的依據，減少人車爭道亂象，如果發生事故也較能評判肇責。

市府交通處表示，行人議題愈來愈受重視，呼應交通部政策、道安議題，檢討市中心人潮比較密集地區，在通過路口時提升行人路權保障，如果只有在有紅綠燈路口畫設斑馬線，可能無法提升行人路權安全，路口沒有紅綠燈也沒有斑馬線，也會讓行人穿越路口時遲疑。

交通處表示，近1個月以來從市中心鬧區文化夜市開始周邊行人較多的路段，不論是否有紅綠燈，開始檢視畫設斑馬線、增設小綠人，提升行人穿越馬路的安全，至今已在超過20個路口增設斑馬線。這作法是希望保障行人安全、路權，也讓用路人行經這些路口時有所遵循依據，讓大家行走、行車更安全，不是借此要進行開罰。

紅綠燈 路權

延伸閱讀

機車騎士崩潰！行人不理號誌已轉紅燈 突停斑馬線上「仰望天空」

台中孤單婦人走斑馬線遭撞死 肇事騎士尋遍親屬和解獲緩刑

車未禮讓行人霸王條款亂象 竹市警：加強取締違規行人

有這麼餓？行人站斑馬線上狂嗑美食 機車騎士傻眼「該等你吃完嗎」

相關新聞

嘉義縣東石港口宮主委改選 陳慶堂出線：將整修廟推動觀光

嘉義縣東石港口宮4年一次改選主委，下揖村長陳慶堂、現任副主委張國容都登記參選，昨早上9點至下午3點投票，陳慶堂536票、...

嘉縣民雄鄉鎮北老人食堂開張 每周三照顧70名長者的胃

嘉義縣老年人口截至今年5月底為10萬6568人，占總人口比例21.91%為全台最高，民雄鄉鎮北社區發展協會申請老人食堂計...

台南市特搜通過國家搜救認證 加入國際人道救援輪值

台南市搜救隊從7月7日至9日到消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，進行36小時不間斷救援作業，今天順利取得中型搜救隊...

嘉義市區增畫斑馬線竟遭批搶錢 市府：加強行人安全

近來嘉義市鬧區增畫斑馬線約20處，市民反應「…不會讓的整條馬路畫滿一樣沒用」、「畫起來才可以罰」。市府交通處表示，希望保...

綠竹筍產銷旺季 白河農會推廣品質一級棒

台南白河地區綠竹筍進入產銷旺季，農會今上午在白河區農會舉辦推廣活動，大小朋友品嘗綠竹筍美味、DIY竹扇等，市府農業局表示...

民雄薪傳二手書店帶弱勢童出遊 高鐵初體驗遊台北

高鐵嘉義站暖心送愛，與民雄薪傳二手書店合作，助弱勢學童增廣見聞。老師提出有條件出遊，鼓勵學童品學進步，若表現良好就可獲得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦