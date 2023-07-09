嘉義市區增畫斑馬線竟遭批搶錢 市府：加強行人安全

近來嘉義市鬧區增畫斑馬線約20處，市民反應「…不會讓的整條馬路畫滿一樣沒用」、「畫起來才可以罰」。市府交通處表示，希望保障行人安全、路權，用路人行經這些路口也會有所遵循依據，行走、行車更安全，不是借此進行開罰；持續在行人交通密集區畫設斑馬線。

近來市民發現市區多處路口增畫斑馬線，集中在文化路夜市周邊沒有紅綠燈的巷道，「…小小一條路常常被搞的又窄又難走，畫線根本沒屁用，多抓點違停多開點罰單比較實在」、「⋯⋯斑馬線有等於沒有。一堆違停」、「這種小路為什麼要畫線？」、「畫起來才可以罰」、「行人未必走，班馬線 這不是再搞笑嗎？政府搶錢，搶成這樣嗎？」。不過，也有人認為斑馬線讓行人、車輛比較有遵循的依據，減少人車爭道亂象，如果發生事故也較能評判肇責。

市府交通處表示，行人議題愈來愈受重視，呼應交通部政策、道安議題，檢討市中心人潮比較密集地區，在通過路口時提升行人路權保障，如果只有在有紅綠燈路口畫設斑馬線，可能無法提升行人路權安全，路口沒有紅綠燈也沒有斑馬線，也會讓行人穿越路口時遲疑。

交通處表示，近1個月以來從市中心鬧區文化夜市開始周邊行人較多的路段，不論是否有紅綠燈，開始檢視畫設斑馬線、增設小綠人，提升行人穿越馬路的安全，至今已在超過20個路口增設斑馬線。這作法是希望保障行人安全、路權，也讓用路人行經這些路口時有所遵循依據，讓大家行走、行車更安全，不是借此要進行開罰。