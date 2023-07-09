民雄薪傳二手書店帶弱勢童出遊 高鐵初體驗遊台北
高鐵嘉義站暖心送愛，與民雄薪傳二手書店合作，助弱勢學童增廣見聞。老師提出有條件出遊，鼓勵學童品學進步，若表現良好就可獲得出遊機會，老師昨帶著學童搭乘高鐵，展開台北一日學習之旅，學童首次搭乘相當雀躍，與朋友們一起留下美好回憶。
民雄薪傳二手書店創辦人黃金山說，弱勢家庭收入不穩定，這些孩子大多沒有搭過高鐵，為激勵他們力爭上游，特別規畫品學進步的學童，參加「搭高鐵到台北一日學習之旅」，不僅可以到台北101觀景、貓空搭纜車還可走訪松菸文化園區。
黃金山也說，透過這樣的激勵方式，孩子們從在課堂上跑跑鬧鬧，轉變成孜孜不懈學習，看到孩子在校表現進步，令他相當感動，盼在旅程中拓展不同視野，增添許多美好回憶，更感謝台灣高鐵公司提供協助，重視學童教育。
高鐵嘉義站站長朱立中說，台灣高鐵公司善盡企業社會責任，積極參與關懷偏鄉學童及弱勢家庭的公益活動，希望讓學童增加更多知識、提昇生活視野，享受一趟快樂的高鐵初體驗，將持續散播愛與溫暖，實踐引領進步、創造美好的生活平台的企業願景。
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