結合無人機、移動式監視器 台南查獲4起非法棄置廢棄物

台南市府成立非法棄置跨局處專案小組，持續分析環保犯罪行為模式及履遭非法棄置地點，結合UAV（無人機）及移動式監視器等科技執法，近2個月查獲4起非法棄置案，其中2起主動查獲，查獲堆放廢棄物約140噸，相當近3座籃球場，要求依法清除移送地檢署偵辦。

市府副秘書長邱忠川說，去年10月成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組，不斷滾動檢討，落實廢棄物源頭減量管理、妥善處理及流向管制，中央及市府各局處分工合作，經濟部工業局與市府經發局、工務局等源頭列管11家高風險工廠、巡查32家次歇業工廠，追蹤16家等高風險業者，避免廢棄物流向不明。

廢棄物處理末端，包括國有財產署、五河局及六河局等主動清理311處等轄管土地；市府包括民政局、環保局等單位，分別查獲9件含魚塭、墓地及高風險地區及10件廢棄物違規案件，包含道路攔檢，環保局稽查人員主動到熱區巡查發現，先鎖定可疑對象，利用空拍機揪出非法事證。

其中歸仁區沙崙段某土地，未經許可提供廠區堆放廢棄物約40噸，另一案安南區南段某土地，業者因原再利用機構場址失火，向地主承租放置災後廢棄物場所，推估約100噸廢棄物，另2件民眾通報東山區和新市區遭非法傾倒廢棄物，依違反廢清法要求清除、移送法辦。

環保局長許仁澤表示，半年市府攜手中央巡查逾1萬8000處次，查獲134件違規案件，破獲26處非法廢棄物棄置場址；其中20件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，展現杜絕外縣市移入、查緝非法棄置決心。