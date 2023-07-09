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中埔運動公園簡易綠美化工程完工 樹還小遮蔭少

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡 ／嘉義報導
斥資近1900萬的嘉縣中埔鄉和睦市地重劃區學校預定地的簡易綠美化工程完工，雜亂空地經整治，搖身成全新多功能運動公園。圖／嘉義縣政府提供
斥資近1900萬的嘉縣中埔鄉和睦市地重劃區學校預定地的簡易綠美化工程完工，雜亂空地經整治，搖身成全新多功能運動公園。圖／嘉義縣政府提供

斥資近1900萬打造的嘉縣中埔鄉和睦市地重劃區學校預定地，簡易綠美化工程完工，將原雜亂空地整治，搖身成全新多功能運動公園，但居民指樹太小遮蔭少，天氣太熱，晚上運動較舒適。縣府說，在座位及休憩區種植開展型樹種光蠟樹，待樹長大就能遮陽改善，遮陽篷會評估效益再考慮是否裝設。

縣長翁章梁勘查表示，過去這片土地荒廢久，鄉長與議員關心，經討論決定在設置學校前活用土地，公園竣工1個月來，有許多鄉親使用，縣府正陸續翻新縣內老舊公園，希望讓更多鄉親使用規畫完善公園。

公園坐落重劃區學校預訂地，鄰近住宅區，去年開工6月5日完工，共1萬1793平方公尺，公園設無障礙環繞步道，可慢跑或散步；中央為複合式球場（籃球場及羽球場），可舉辦運動賽事；角落設休憩廣場綠地及兒童遊戲場建共融式遊具魔法屋；另外也規畫7組體健設施，供民眾使用。

鄰近居民表示，土地閒置多年，運動場完工1個月，設施很棒，只是樹還太小棵，加上天氣太熱，無遮蔭，晚上運動較舒適。

建設處科長鐘睿承表示，此處原來是素地，無任何樹，在座位及休憩區種植開展型樹種光蠟樹，未來提供遮蔭。

建設處長郭良江說，喬木剛種下去還沒長高，現在還不能感受遮陽效果，相信未來等樹長大會有所改善，已新增夜間照明，鼓勵民眾盡量多選晚上休閒遊憩，因遮陽篷等設施只在中午有用，對下午西曬或上午日曬沒幫助，會評估效益再考慮是否裝設。

運動 重劃區 綠美化 翁章梁

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