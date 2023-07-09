雲林縣崙背鄉崙前村 村民買地蓋活動中心 動土

雲林縣崙背鄉崙前社區活動中心，前年獲縣府核定722萬元新建工程，近年原物料上漲，去年發包流標5次，經追加303萬元，2月順利標出，縣長張麗善昨天主持動土典禮，未來成為社區長者及民眾活動的場地。

崙背鄉崙前村是全鄉人口前3名的村莊，長年社區缺乏場地辦理長青食堂及關懷據點等社會福利場所，熱心民眾出錢買地，後無償捐給公部門，鄉公所與縣府前年核定補助活動中心建設費1222萬元，不料建材上漲、多次流標，命運乖舛，經追加經費後終於順利發包，明年完工啟用。

數年前，地方熱心人士出錢，買下崙背鄉中勸段668-1地號土地並捐贈公所，社區喜出望外，加上故前議員梁銘忠生前奔走，縣府前年核定補助722萬元，公所自籌500萬元，總計1222萬元建設地上物。

孰料，遇上建築原物料上漲，去年發包發生流標5次，所幸縣府3月核定追加補助303萬元才解決窘境，縣長張麗善主持動土典禮，社區老少齊聚慶賀。

張麗善說，活動中心建築約76.58坪，雖然只有1樓，不過使用空間有58.62坪；考量社區高齡多，內部規畫無隔間，寬敞動線方便人員出入，配置10.81坪無障礙廁所，右側保留較大面積，作為多人集會、開會或從事活動場地，施工期約300個日曆天，啟用後辦理長青食堂、關懷據點及樂齡中心等。