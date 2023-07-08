中埔多功能運動公園樹小遮蔭少 嘉縣府：評估遮陽效益

斥資近1900萬打造的嘉縣中埔鄉和睦市地重劃區學校預定地簡易綠美化工程完工，將原雜亂空地經整治，搖身成全新多功能運動公園，但居民指出樹還太小棵遮陰少，天氣太熱，晚上運動較舒適。縣府回應，在座位及休憩區種植開展型樹種的光蠟樹，待樹長大就能遮陽改善，遮陽篷會評估效益再考慮是否裝設。

縣長翁章梁今現勘表示，過去這片土地荒廢已久，鄉長與在地議員們十分關心，經討論決定在設置學校前活用土地，公園竣工一個月來，已有許多鄉親在使用，縣府也正在陸續翻新縣內老舊公園，希望讓更多鄉親能使用規畫完善的公園。

公園坐落於重劃區內學校預訂地，鄰近住宅區，去年開工今年6月5日完工，共1萬1793平方公尺，公園設有無障礙環繞步道，可慢跑或散步；中央為複合式球場（籃球場及羽球場），可舉辦相關運動賽事；角落設休憩廣場綠地及兒童遊戲場建共融式遊具魔法屋；規畫7組體健設施供民眾使用。

鄰近的地方居民表示，土地閒置多年，運動場完工有一個月了，設施都很棒，只是樹還太小棵，加上天氣太熱，無遮陰，要晚上來運動較舒適。建設處科長鐘睿承表示，此處原來是素地，無任何樹，在座位及休憩區種植開展型樹種的光蠟樹，未來可以提供遮蔭。