侯友宜訪民雄鳳梨農首拔鳳梨 侯：當總統農產導大陸
侯友宜今天下午到民雄體驗人生首次拔鳳梨，對於當選後要如何解決農民外銷問題？侯友宜表示，期待未來他當選總統時，能讓兩岸能夠穩定下來，在大陸市場讓農民有機會把農產品導進。
侯友宜表示，鳳梨是國際以及兩岸之間，非常重要的農產品，大家喜歡吃的水果，這段期間可以看到因為兩岸關係，很多農產品沒辦法運銷到大陸的市場。
而農民變成要運往其他國家，當中又有檢疫問題、航運代價及肥料，相對所獲利的價值就較低，更重要的價格起起伏伏不穩定，所以農民們唉聲遍野。
侯友宜說，農民反應現在價格不穩定，市場也沒有辦法即時獲得解決，雖然農委會有補助一點，但還沒有辦法滿足農民的需要。
他認為，最重要就是讓產地跟消費地能夠整合為一 ，讓農產品在整個產銷合作過程當中，整個能夠穩定，這才是農民最大的期待。
侯友宜也表示，尤其大陸市場，更期待他未來當選總統的時候，能讓兩岸能夠穩定下來，那麼在大陸市場相對的那麼大的人口數，期待也能夠讓農民有機會把農產品導進大陸。
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